El pique de Musk y Gates: así se enfadaron por las inversiones del fundador de Microsoft

En internet abundan ejemplos de las discrepancias entre dos de las personas más ricas del mundo por diversas cuestiones, entre ellas los coches eléctricos o la colonización de Marte. También numerosos rumores sobre supuestos roces que una de ellas acaba de confirmar. Elon Musk, CEO de Tesla, ha corroborado la veracidad de los mensajes que muestran que rechazó la oferta de Bill Gates para hablar de "filantropía sobre el cambio climático" por la posición bajista que este último mantiene en el fabricante de coches eléctricos.

Las capturas de pantalla de los textos se publicaron a través de Twitter. La cuenta en cuestión, llamada Whole Mars Catalog, etiquetó al CEO de Tesla y le preguntó por la veracidad de su contenido, quien acabó por confirmarla. Aunque se desconoce el origen real de las capturas de pantalla, el color de los mensajes sugiere que se hicieron desde el móvil del propio Musk.

So apparently Bill Gates hit up @elonmusk to discuss "philanthropy on climate change" but Elon asked if he still had a half billion dollar short position on $TSLA.



Bill said he hasn't closed it out, so Elon told him to get lost. No idea if this is true lol pic.twitter.com/iuHkDG3bAd — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) April 22, 2022

Como se puede ver en la primera imagen, parece que Bill Gates está confirmando la fecha y hora de la reunión con Musk, a lo que éste responde "genial". Un par de mensajes después, el hombre más rico del mundo le pregunta al fundador de Microsoft si todavía tiene una posición corta de 500 millones de dólares contra Tesla. Entonces, Gates le contesta: "Siento decir que no la he cerrado". "Me gustaría discutir posibles acciones filantrópicas", añade, dando a entender que ese es el objetivo de su reunión.

Es en ese momento cuando el CEO de Tesla le dice a Gates que también lo siente pero "no puedo tomarme en serio tu filantropía sobre el cambio climático cuando tienes una enorme posición en corto contra Tesla, la empresa que más está haciendo para resolver el cambio climático".

Yeah, but I didn't leak it to NYT. They must have got it through friends of friends.



I heard from multiple people at TED that Gates still had half billion short against Tesla, which is why I asked him, so it's not exactly top secret. — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2022

Tras confirmar su autenticidad, Musk ha asegurado que él no había filtrado dichos mensajes y que los debían de haber conseguido "a través de amigos de amigos". Asimismo, señala que se había enterado por varias personas de que el fundador de Microsoft seguía apostando por qué el precio de las acciones de Tesla iba a caer y ese era el motivo de su pregunta. "No era exactamente alto secreto", subraya el CEO del fabricante de coches eléctricos.

Tampoco se sabe cuándo tuvo lugar este intercambio de mensajes entre Musk y Gates, pero se cree que podría haber sucedido antes de febrero de 2021 porque fue por esas fechas cuando el CEO de Tesla compartió la información sobre la posición de Gates en el podcast de Joe Rogan, según publica Business Insider.