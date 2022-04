No solo es Netflix: las grandes 'ganadoras de la pandemia' sufren un descalabro histórico

El desplome histórico de Netflix supone, entre otras cosas, un punto de inflexión para los valores que el covid disparó en bolsa. Con el gran confinamiento y las posteriores restricciones la demanda de productos como redes sociales, streaming, videollamadas o e-commerce se dispararon con rendimientos espectaculares. Ahora muchos de los que fueron los grandes protagonistas en 2020 han perdido la iniciativa, el potencial que parecía infinito, ya parece tocar techo y no son capaces de resistir en el parqué antes las caídas generalizadas que se dan desde mediados de 2021. Estos son los principales valores que viven atrapados en esta espiral que el mundo post-pandemia ha provocado.

Amazon, eBay, Zalando, Just Eat...

El covid trajo un empujón histórico a las empresas dedicadas a la venta por internet. Sector que incluso para los expertos, venía en parte para quedarse, pues las empresas y usuarios se acostumbraron a comprar por internet. En la actualidad los sectores de la compra digital de productos y entrega a domicilio de comida viven una gran crisis en los mercados perdiendo en casi todos los casos la mitad de su valor en tiempo récord.

El ETF EMQQ Internet & Ecommerce, que recoge los principales valores de ese área lleva una caída del 46% este año. Amazon, apoyada en la diversificación de su negocio detiene la sangría a 'solo' un 16% desde sus máximos de 2021. No es el caso de eBay, que pierde más de un 30% desde que tocase su mejor cifra de su historia en noviembre del año pasado. Aunque la situación más crítica es la de la canadiense 'Shopify' que pierde un 70%.

Uno de los apartados que más sufre es el comercio electrónico de ropa, que no solo tiene que padecer el fin de la pandemia sino que se suma a los importantes planes de digitalización de las propias marcas, como es el caso de Inditex, H&M, Mango... etc. La empresa alemana Zalando es buena prueba de esta 'crisis' con un retroceso del 60% desde sus máximos de 2021, al igual que Assos, que ha cedido un 75%. Respecto al Delivery, el grupo propiedad de Just Eat y Takeaway vive también una situación comprometida, con descensos del 67% desde noviembre de 2021 y del 48% solo en lo que llevamos de año.

Twitter, Snapchat, Zoom...

Las redes sociales vivieron un boom sin precedentes con la pandemia. Con el ocio restringido y la capacidad de ver a tus seres queridos reducida, la población se lanzó en masa al uso de las plataformas de internet para mantener su vida social, lo que provocó un auge sin precedentes en este mercado.

Meta, antigua Facebook y dueña de Instagram y Whatsapp, se deja un 42% en lo que va año, mientras que la matriz de Snap Chat (Snap) se deja un 35% anual y un 64% desde máximos de 2021. Twitter, hasta la oferta de Elon Musk para hacerse con la totalidad de la empresa, que ha disparado su cotización, vivía frenéticas caídas superiores al 57% desde sus máximos de 2021. Aunque la peor caída se la lleva Pinterest, cediendo un 76% en ese periodo de tiempo y un 44% en 2022.

Aunque sin duda, el gran icono que marcó el éxito en tiempos de coronavirus fue Zoom. La empresa de videollamadas se convirtió en una herramienta imprescindible de todas las organizaciones del mundo, disparando su cotización más de un 750% en escasas semanas. Aunque aún cuenta con un valor de 30.700 millones de dólares sus cifras están muy lejos de lo que llegaron a ser tras vivir un descalabro del 44% este año y del 73% desde el último verano.

El 'rally' de las vacunas se viene abajo

Otro de los grandes negocios de la pandemia fueron las vacunas que se convirtieron en un arma imprescindible para salvar al mundo de la pandemia. Ahora, con la situación estabilizada, se mantienen los retrocesos. Aunque las fabricantes de estas dosis cotizan muy por encima de lo que marcaban antes de la pandemia, corrigen de forma muy marcada y, desde luego, su potencial ya no es el que parecía a mediados de 2021.

Para Moderna los desplomes ya son de un 66% desde sus máximos históricos y del 36% en lo que va de año. Pfizer tiene bajadas más suaves, del 13% en 2022 y del 20% desde máximos. CureVac, la firma especializada en terapias de ARN mensajero, cede un 51% este año y BioNTech hace lo propio un 34,3%.