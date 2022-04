Cuatro de cada diez fondos activos de bolsa española sufren pérdidas superiores al 5%

Ángel Alonso Madrid

El Ibex 35 se encuentra a un paso de salir de la zona roja, pero aún así todavía hay fondos activos de bolsa española que no solamente no han logrado recuperarse de las pérdidas sino que éstas son mucho más abultadas de lo que pierde el índice en el año. Y son vehículos de inversión que se mantienen en la zona baja de la Liga de la gestión activa de elEconomista desde hace mucho tiempo, haciendo pasar a sus partícipes un auténtico calvario. En concreto, son 13 los fondos de bolsa española más descorrelacionados del selectivo que están pasando su via crucis, con pérdidas superiores al 5%, aunque se debe tener en cuenta que únicamente ocho fondos, entre los más descorrelacionados del índice, ofrecen un rendimiento positivo, con datos de Morningstar a 11 de abril.

Entre el grupo que peor comportamiento están teniendo en el año se encuentran EDM-Inversión R y Radar Inversión R (gestionado también por EDM para Orienta Capital), con caídas que llegan al 10,26% y el 10,25% respectivamente. Fidelity Iberia A-Acc-Eur ha vuelto a situarse en antepenúltimo lugar, con una pérdida del 9,54%, un dato poco atractivo para el que es el cuarto mayor fondo de bolsa española por volumen patrimonial, con 170 millones de euros.

En este grupo de los peores de la Liga también se encuentran de manera reiterada Solventis Aura Iberian Equity, Santander Small Caps España, GVC Gaesco Bolsalíder, Caja Ingenieros Iberian Equity, Trea Cajamar Renta Variable España, Gesconsult Renta Variable, Renta 4 Bolsa, Trea Iberian Equities C Eur y Mediolanum Small & Mid Caps España, con caídas que van del 6,22% del primero al 8,76% del último.

El fondo de EDM también es uno de los que más volumen patrimonial tiene dentro de su categoría, con 232,4 millones de euros, y se encuentra entre los diez mejores por rendimiento a largo plazo. Entre sus principales posiciones aparecen compañías como Repsol, Catalana Occidente, CAF, Grifols, Gestamp, Global Dominion, Colonial, Coca Cola Europacific Partners, Logista y CIE, según los datos de la gestora a finales de marzo. En la cartera, las firmas industriales tienen un peso del 25%, seguidas de las compañías de consumo cíclico, con un 17%, y las relacionadas con el sector salud y materiales básicos, con algo menos del 10% cada una.

Entre los fondos que permanecen en los primeros puestos siguen estando los mismos nombres de las últimas semanas. Azvalor Iberia sigue cada vez más imbatible, con un 13,53%, seguido de Sigma Inv. House FCP Equity Spain A, gestionado por Gonzalo Lardiés, con un 7,27% y Cobas Iberia, de Paramés, con un 5,51%. A continuación aparecen otros fondos conocidos, como Santander Acciones Españolas A y Okavango Delta I, con rentabilidades menores: un 2,92% en el caso del fondo de Santander y un 2,88% en el caso del fondo gestionado por José Ramón Iturriaga en Abante.