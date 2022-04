Los famosos también invierten: las 'startups' en la alfombra roja

Lo primero que viene a la cabeza cuando se piensa en capital privado son hombres en traje y mujeres en tacón de aguja en despachos muy grandes. Sin embargo, se trata de un sector cada vez más atractivo para el público en general y no solo para los ciudadanos de a pie. Los famosos cada vez se decantan más por este tipo de inversiones, y las startups están entre sus productos favoritos.

Los futbolistas, por su estrato social, están entre los que más invierten en este tipo de compañías. El portero del FC Barcelona, Marc-Andre Ter Stegen, ha liderado una ronda de financiación de 400.000 euros en Kleta, una startup catalana que ofrece un servicio de suscripción mensual de bicicletas para uso personal. "Durante los dos años que viví en el centro de Barcelona me desplazaba en bicicleta a los barrios de Gràcia o el Gòtic y era complicado encontrar aparcamiento. Además, veo que los ciudadanos cada vez más se mueven en bicicleta y, en el último año, se han ampliado los carriles especiales para bicicleta", justificaba el portero sobre su inversión. Pero no hace falta irse a futbolistas extranjeros, los españoles están siguiendo el mismo camino. Saúl Ñíguez, Cesc Fábregas, Borja Iglesias, Sergi Roberto y el británico del AS Roma, Chris Smalling, han entrado como inversores en Heura, la empresa española de carne 100% vegetal.

El desembarco de los futbolistas se produjo después de que Heura batiera récords en su campaña de equity crowdfunding, logrando en menos de 24 horas captar los cuatro millones de euros fijados como máximo previsto tras la participación de más de 3.000 inversores, entre los que destaca su juventud, siendo el 49% de ellos jóvenes de entre 18 y 30 años, y un 35% con edades comprendidas entre los 31 y 40 años.

Iker Casillas de invertir sabe un rato. Además de tener varias empresas a su nombre (Casillas Fútbol & Marketing SL, Ikerfer 1981 SL, Casillas World SL e Ikerca SL) en octubre de 2021 lanzó SportBoost, una incubadora y aceleradora de startups vinculada al mundo del deporte. El objetivo de este proyecto es invertir en compañías que cumplan tres requisitos. Por un lado, deben estar vinculadas al mundo del deporte, por otro que estén dirigidas por emprendedores y por último, que aporten innovación tecnológica.

Y no solo futbolistas. El piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso está en el capital de la startup asturiana RAW Super Drink, que comercializa una bebida isotónica. Esta alianza va más allá de lo puramente deportivo, con la entrada de Alonso esperan que el deportista aporte su visión empresarial.

Se trata de una compañía que está en pleno crecimiento y tras un par de años muy marcados por la pandemia están consolidando su presencia en operadores nacionales y reforzando su estrategia de internacionalización en Centro América y el Caribe. También hay famosos que van un paso más allá y directamente invierten en fondos de capital privado. El mejor ejemplo de ello es Rafa Nadal.

El tenista es uno de los socios y propietarios del fondo Mabel Capital, un vehículo de capital privado que se centra en invertir y diversificar su capital a través de Real Estate, Finance, Hospitality, Sports, Media, Música y otras áreas de interés.

Fuera del mundo del deporte también hay quien apuesta por las startups. El actor Antonio Resines es cofundador de Vibuk, una plataforma que pone en contacto a artistas con los profesionales de la industria audiovisual o particulares. Esta startup abrió en el año 2013 junto con el emprendedor Jorge Martínez y está promocionada por Antonio Banderas.

Casos en Estados Unidos

Fuera de las fronteras españolas este fenómeno también se produce. En Estados Unidos de hecho el año ha empezado con mucho movimiento en este campo. En enero, la marca de lencería de Rihanna, Savage X Fenty, levantó 125 millones de dólares en una ronda de financiación Serie C. Tan solo 24 horas después, la línea de ropa moldeadora de Kardashian, Skims, duplicó su valoración hasta los 3.200 millones de dólares tras conseguir 240 millones de dólares en nuevo capital.

Otros ejemplos internacionales son las actrices Jessica Alba y Gwyneth Paltrow. La primera tiene una empresa de cosmética, Honest Co, donde trabaja de la mano de L Catterton, el fondo de capital riesgo de LVMH. El vehículo de la marca de lujo ha invertido en España en compañías como la cadena Goiko Grill. Mientras que la segunda ha contado con el apoyo de varios fondos de capital privado para su compañía Goop, una plataforma de e-commerce especializada en el bienestar.