Ricardo Jiménez (Sigma Rocket): "La sostenibilidad por decreto la tendrá que pagar el ciudadano"

"Si la política castiga el poder adquisitivo de los ciudadanos, habrá una revolución contra la ecología". Estas declaraciones de Segolene Royal, antigua ministra francesa de Transición Ecológica, enmarcan uno de los desafíos de la transición hacia una economía sostenible, según el consultor senior de Sigma Rocket, Ricardo Jiménez.

En el mundo financiero, especialmente en el mercado bursátil, hemos vivido en los dos últimos años uno de los cambios más significativos en el destino de la inversión. Las cotizaciones de muchas compañías han alcanzado valoraciones impensables debido a la rotación masiva de fondos hacia todas aquellas empresas que tenían un perfil "sostenible", fondos y compañías que contribuirán deseablemente a paliar los efectos del cambio climático.

Legislar y aplicar las políticas de sostenibilidad en la economía real se está demostrando mucho más complicado. El "coste social" de este cambio de modelo, medido a través de la pérdida de poder adquisitivo para los ciudadanos, no ha sido suficientemente explicado. Estos costes van a influir y menguar nuestra estabilidad financiera, el empleo y en nuestra calidad de vida.

Auge de la luz

El aumento del precio de la luz en los últimos meses, o las protestas por el aumento del precio del gasoil por los mayores impuestos que gravan los combustibles fósiles, han sido los primeros avisos. La presión del sector del transporte es una manifestación del rechazo ante políticas maximalistas que trasladan su coste de manera muy importante a los ciudadanos. El fin por decreto de los coches de combustión es otro de los impactos, sin que el coche eléctrico sea una opción asequible para la gran mayoría de la población.

El proyecto de Real Decreto de envases y residuos está teniendo menor repercusión pública, siendo una legislación que en sus términos actuales puede tener consecuencias significativas para los consumidores y para el empleo si se pone en juego la viabilidad de empresarial. Los objetivos establecidos son más agresivos que los establecidos por la Unión Europea en la reutilización de envases y en la reducción del 50% de los envases de un solo uso. Como estamos viendo en el sector siderúrgico, los mayores costes pueden obligar a parar el funcionamiento de una empresa. Los nuevos hábitos de vida, el comercio electrónico y la comida a domicilio han hecho del plástico un elemento básico en nuestras vidas. La pandemia del COVID volvió a poner de manifiesto su importancia.

El diseño de los envases y los materiales, normalmente tendentes a reducir el peso de estos

Demonizado con frecuencia, el plástico presenta una de las mayores oportunidades de colaboración entre todos los agentes implicados para lograr una economía más sostenible. El diálogo entre productores, empresas de embotellado, consumidores, empresas de reciclado, activistas medioambientales y liderazgo político es el único camino hacia una solución sostenible.

Esta colaboración abarca desde el inicio hasta el final de la vida del producto. El diseño de los envases y los materiales, normalmente tendentes a reducir el peso de estos, es el primer paso e incide en el valor final del plástico como material reciclable. La forma de reciclar es el proceso final de esta cadena, para llegar a la reutilización. Es situar la reutilización del plástico como un recurso económicamente viable.

La responsabilidad del consumidor

En medio del proceso se encuentra el comportamiento y la responsabilidad del consumidor para reciclar más y mejor. Hay que educar a los consumidores sobre el ciclo de vida del plástico e incentivar las prácticas sostenibles. La forma en que se utilizan y eliminan los productos de plástico tiene un impacto significativo en su valor y calidad después del uso.

El modelo histórico del consumidor es un modelo lineal de utilizar los recursos, producir, consumir y tirar. Este modelo tiene necesariamente que evolucionar a un modelo de economía circular en el que el final de la vida útil de un producto se tiene en cuenta desde el momento en que se desarrolla. Los recursos se reutilizan en lugar de tirarlos o amontonarlos.

Saber si el consumidor está dispuesto a cambiar su comportamiento y a pagar más y cuánto por unos envases más sostenibles es una de las preguntas claves. Sin su colaboración será difícil avanzar hacia ese cambio de modelo.

La reducción del 50% de las botellas de un solo uso pone en riesgo a las empresas del sector

El impulso político al cambio de modelo es clave. Europa ha ido introduciendo distintas directivas específicas para abordar estos problemas, como la Directiva 2019/904 que prohibió varios productos de plástico de un solo uso como bastoncillos de algodón. En este marco de políticas que tienden a la mayor circularidad de la economía se encuadra el proyecto de Real Decreto de envases y residuos de envases. Esta propuesta transmite un aroma dogmático de máximos que dará lugar a unos efectos regresivos, en la medida que genera un aumento de costes empresariales que además dificultar la viabilidad futura del sector, impactará en el poder adquisitivo de los consumidores.

La reducción del 50% de las botellas de un solo uso pone en riesgo a las empresas del sector de bebidas no alcohólicas, cuyo número medio de empleados oscila alrededor de las 50 personas, con una facturación que se mueve entre los 5 y los 50 millones de euros según dicho estudio. Son pequeñas y medianas empresas, vitales en el tejido empresarial español, que no cotizan en bolsa y no tienen acceso a la financiación a través de los mercados de capitales que tanto se han beneficiado del boom de la sostenibilidad.

Por el lado del consumidor, estarían afectados aquellos normalmente más endebles económicamente en el coste de su compra de agua y bebidas refrescantes. Las familias con niños, los hogares más jóvenes, representan un 10% de la cuota de mercado de estas bebidas y roza el 50% en el caso de alimentos envasados.