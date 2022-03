Aldama aboga por eliminar las Ñ de la legislación española para desarrollar la industria de gestión de activos

elEconomista Madrid

El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, ha abogado por eliminar lo que ha denominado las Ñ de la legislación española para que se pueda desarrollar la industria de gestión de activos en igualdad de condiciones que sus competidores europeos, durante su intervención en el I Foro de la Gestión Activa de elEconomista, que se está celebrando en la Bolsa de Madrid con la participación de los gestores más representativos de la industria española

Entre estas peculiaridades de la normativa loca, Martínez-Aldama citó la posibilidad de que se pudiera realizar préstamos de valores por parte de las firmas de inversión o el impulso de los fondos institucionales. "España es junto a Portugal el único país de nuestro entorno que exige un número máximo de partícipes, lo que impide que se puedan crear vehículos específicos para grandes inversores", explicó. En este sentido, recordó que mientras en Europa el 70% de los activos bajo gestión se encuentran en manos de los inversores institucionales y el 30%, en los minoristas, en España ocurre exactamente lo contrario.

Entre otras medidas que deberían facilitar la labor de los gestores, el presidente de Inverco añadió que se debería desarrollar plenamente la operativa telemática y la venta transfronteriza de fondos de inversión. Además, también mencionó la posibilidad de desarrollar fondos con un componente de sostenibilidad, que pudieran contar con una exención de hasta cinco años, al igual que ya ocurre en otros productos financieros, y que incluso pudieran invertir en pymes para que pudiera expandirse la economía verde a todo el tejido empresarial.

Respecto a la sostenibilidad, Martínez-Aldama también mencionó la tardanza en adoptarse la normativa europea que debiera permitir a la vuelta del verano realizar test de idoneidad a los inversores que explícitamente pidan productos de este tipo.

Domingo García-Coto, director del servicio de estudios de BME, recordó que el escenario de los mercados se ha vuelto extremadamente exigente, con una inflación más elevada de lo previsto y por las consecuencias de la invasión de Ucrania. Pero subrayó cómo los gestores han podido sortear esta incertidumbre sin realizar ventas indiscriminadas, una vez que se ha puesto precio a todos estos desajustes.

Bolsa española

En la primera mesa de debate, se puso de manifiesto la importancia de estar en bolsa española durante este año al ser uno de los mercados con más potencial de revalorización, a pesar de las dificultades que afrontan los inversores con el inicio de una subida de tipos más agresiva de lo que se estimaba a principios de año y las consecuencias de la guerra. A juicio de los gestores participantes, entre los que se encontraban -Lola Solana, head of Small Caps & ESG Equity Funds en Santander AM, José Joaquín Mateos, gestor director de Renta Variable de CaixaBank AM, Javier Miralles, gestor de renta variable en Mapfre AM, Nicolás Fernández Picón, director de Análisis de Banco Sabadell, y Antonio López, head of Sustainable Investing & Equity Fund Manager at March AM- la visibilidad de crecimiento y de los márgenes son los ratios fundamentales a la hora de realizar una valoración de las compañías este año, aparte de que puedan contar con demanda y que no tengan deuda.

Los gestores también pusieron de manifiesto cómo el giro estratégico que ha propiciado la guerra de Ucrania va a ser positivo para el desarrollo de las energías renovables, aunque la nueva taxonomía europea ha abierto la mano en sectores que fase de transición.

Rendimientos de doble dígito

La coyuntura actual no va a ser suficiente para recortar los rendimientos de las inversiones a largo plazo. Es la principal conclusión que han sacado en la segunda mesa de este Foro de la Gestión Activa en la que se ha puesto en valor que los fondos de inversión sí que pueden conseguir rentabilidades de hasta doble dígito de aquí a diez años.

Todo dependerá de la tipología de los valores dentro de las carteras, según la mayoría de los ponentes de esta mesa, aunque es cierto que también se ha recordado que la gestión activa de los últimos años no siempre ha conseguido los objetivos que se habían proyectado con anterioridad.

No obstante, no solo se ha hablado de filosofía de inversión. También se han destacado compañías concretas como ejemplo. Es el caso de Ence o Nutrian, por citar alguna de ellas. En este coloquio han participado Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión; Ángel Fresnillo, director de renta variable de Mutuactivos; Iván Martín, socio fundador y presidente de Magallanes Value Investors. Carlos Val-Carreres, gestor de MyInvestor Value; Tomás Pintó, director de renta variable internacional en Bestinver y Javier Ruiz, director de inversiones y socio de Horos.

Valor para protegerse de la inflación

En un entorno de altísima inflación como en el que nos encontramos ahora, la renta variable es la mejor forma de protegerse de la misma. De hecho, la inflación siempre ha sido bienvenida para la renta variable, "pero cuando está asociada a un crecimiento de la demanda", señala desde la tercera mesa de debate José Ramón Iturriaga, de Abante Asesores. Iturriaga señala a la banca como uno de los principales beneficiados de este entorno, pero no es el único, y también se señala desde la mesa a los generadores de inflación, como las energéticas y las firmas de materias primas.

Ignacio Sanz, de Cartesio, apunta a las aseguradoras, por su rápida sensibilidad a la subida de tipos, mientras que Luis Buceta, de Creand AM abre la posibilidad de mirar a otras zonas menos tensionadas por el conflicto en Ucrania. También participan en esta mesa Gonzalo Lardiés, gestor en Andbank, Gonzalo Sánchez, de Gesconsult y Jaume Puig, de GVC Gaesco.