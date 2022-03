elEconomista organiza el I Foro de la Gestión Activa

elEconomista Madrid

El periódico elEconomista organiza el próximo jueves 24 de marzo el I Foro de la Gestión Activa, que se podrá seguir en directo a través de eleconomista.es, y donde los principales gestores de firmas de inversión españoles analizarán las claves de la gestión de activos para los próximos meses.

La gestión activa ha demostrado ser fundamental en un entorno en el que la volatilidad y la incertidumbre están muy presentes en los mercados, pendientes de los datos de inflación y crecimiento económico, del ritmo de las políticas monetarias de los bancos centrales, de la evolución de la pandemia o de los problemas en las cadenas de suministro y con el trasfondo de las consecuencias de la guerra en Ucrania. Y el papel de los gestores de fondos de inversión será una pieza clave, después de que en 2021 ya lograran demostrar su valía batiendo de media al Ibex 35 con dividendos.

El evento constará de cuatro mesas de debate en las que se abordarán diferentes aspectos de interés para el inversor. En la primera, moderada por Isabel Blanco, coordinadora de Bolsa & Inversión de elEconomista, se analizará la relevancia de tener bolsa española en las carteras. Participarán Lola Solana, head of Small Caps & ESG Equity Funds en Santander AM, José Joaquín Mateos, gestor director de Renta Variable de CaixaBank AM, Javier Miralles, gestor de renta variable en Mapfre AM, Nicolás Fernández Picón, director de Análisis de Banco Sabadell, y Antonio López, head of Sustainable Investing & Equity Fund Manager at March AM.

A continuación, se tendrá la oportunidad de conocer cuáles son las ideas de inversión por las que más apuestan varios de los gestores value más reconocidos de la industria de inversión española, como son Iván Martín, socio fundador y presidente de Magallanes Value Investors, Carlos Val-Carreres, gestor de MyInvestor Value, Tomás Pintó, director de renta variable internacional en Bestinver, Ángel Fresnillo, director de renta variable de Mutuactivos, Javier Ruiz, director de inversiones y socio de Horos AM, y Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión, en una mesa moderada por Joaquín Gómez, director adjunto de elEconomista.

Después, se debatirá la importancia de invertir en Bolsa como protección frente a la Inflación, en una mesa en la que participarán Gonzalo Sánchez, director de inversiones en Gesconsult, Ignacio Sanz, socio y gestor de Cartesio, Gonzalo Lardiés, gestor de renta variable de Andbank, Luis Buceta, director de inversiones de Creand AM, Jaume Puig, director de inversiones de GVC Gaesco, José Ramón Iturriaga, gestor de Abante y Ricardo Vidal, codirector de inversiones en EDM, moderados por Ángel Alonso, redactor de Mercados de elEconomista.

Para finalizar, se abordará también el papel de la renta fija y la necesaria gestión activa que requiere para encontrar rentabilidad. En esta mesa, moderada por Víctor Blanco, redactor de Mercados de elEconomista, debatirán los responsables de varias de las firmas con más reconocimiento en este tipo de activo, como Luis Merino, director de Renta Fija y Fondos Mixtos de Santalucía AM, Bruno Ruíz de Velasco, Senior Sales manager de Natixis IM, Ascensión Gómez, directora de Renta Fija de Trea AM, Pablo González, CEO de Ábaco Capital, Rafael Valera, CEO de Buy&Hold, Enrique Lluva, director de Renta Fija de Imantia, y David Ardura, director de inversiones en Finaccess Value

La jornada, que se organiza con el apoyo de Bankinter, CaixaBank, Gesconsult, Iberdrola, Mapfre, Natixis, Renta 4 Gestora, Santalucía AM y Banco Santander, y la colaboración de BME, contará con la participación en la apertura de Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco.