¿Está justificado el desplome bursátil de la banca? Su exposición a Rusia es "extremadamente baja"

El miedo, si no el pánico, ha dominado las bolsas a lo largo de la semana, llevando al EuroStoxx 50 a perder su principal soporte. Uno de los sectores más afectados ha sido el bancario, con caídas de doble dígito en todos los grandes bancos europeos. De hecho, muchos de ellos se han dejado más de un 20% en la semana, como Banco Sabadell (-21,75%), el Commerzbank alemán (-26,49%), Deutsche Bank (-22,98%) o el holandés ING (-21,96%).

Como señalan desde Vontobel, parece lógico que el sector se haya desplomado ante el temor a las pérdidas, bajo la concepción de que "los bancos siempre se han considerado, en general, posiciones de mayor riesgo beta", pero la casa de análisis considera que las ventas no tienen "un buen soporte desde un punto de vista de los fundamentales" y que podría suponer "una oportunidad" para los inversores: "Las exposiciones al crédito ruso y relacionado con Rusia en los bancos europeos son extremadamente bajas: se estima que representan menos del 1% de las exposiciones totales en todo el sector", inciden.

"Estamos seguros de que las exposiciones crediticias rusas y relacionadas con el país no van a colapsar el sistema bancario europeo. De hecho, la dinámica actual nos recuerda más bien al periodo de finales de 2015 y principios de 2016, cuando el temor a las pérdidas derivadas del desplome de los precios de las materias primas provocó una venta similar de la deuda bancaria, lo que se anunciaba como el próximo catalizador de una nueva crisis financiera. Como sabemos, esto no fue así; los bancos articularon muy rápidamente sus exposiciones muy manejables al sector y se produjo un fuerte repunte", señala el gestor de la boutique TwentyFour AM de Vontobel, Mark Holman.

En este sentido, ponen como ejemplo la deuda bancaria subordinada, que incluso ha sido superada por "la deuda basura de menor calificación", recuerdan. "El yield del sector ha aumentado considerablemente hasta el 5,32% actual, desde el 3,02% de septiembre", apuntan.

La firma de análisis suiza recoge el aumento de los rendimientos de algunos de los bonos subordinados de entidades bancarias como Société Générale de Francia y UniCredit de Italia, que tienen mayor exposición a Rusia, y que rinden ya cerca del 7%. Sin embargo, desde Vontobel consideran que, aunque el riesgo sea mayor, "estas exposiciones están bien capitalizadas" y ven poco probable "que se produzca un impacto significativo en el capital, ni siquiera en el caso de que el PIB europeo se resienta como consecuencia de las sanciones impuestas".

Por tanto, Vontobel considera que no es el momento de "entrar en pánico" en lo que a la deuda bancaria subordinada se refiere, sino que puede ser el momento de añadir posiciones para "disfrutar probablemente de mayores ingresos por cupones y algunas ganancias de capital a medio plazo". "

Una debacle bursátil

La banca española cerró la semana con caídas espectaculares, de hasta el 9,03% en el caso de Sabadell. El resto de bancos españoles del Ibex 35 sufrieron retrocesos de entre el 5 y el 6%. Además de la entidad catalana, sus homólogos registran retrocesos de entre el 11 y el 16% en el cómputo semanal. Sin embargo, por el momento tanto Sabadell como CaixaBank siguen en positivo en lo que va de año.

Algo similar ocurre a nivel europeo. De las 21 entidades recogidas en el Stoxx Banks, solo el Bank of Ireland cerró el viernes en positivo, y ninguno de ellos se salvo de los números rojos en el cómputo semanal. Junto con los dos bancos españoles mencionados, el irlandés es el único que se mantiene con avances en lo que va de año, con un auge del 14,3%.

En este sentido, el Stoxx Banks retrocedió un 18,7% en la semana, siendo su peor resultado semanal desde hace casi exactamente dos años: la semana del 8 de marzo de 2020, cuando los países occidentales empezaron a anunciar restricciones por la pandemia de coronavirus. En el caso del Ibex 35 Banks, la caída es del 12,94%, la mayor desde julio de 2020.

Pese a todo, Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader, recomienda no comprar renta variable de los bancos todavía: "Las caídas podrían profundizar todavía un 5% adicional, lo que supondría un ajuste del 50% [sobre la subida iniciada en marzo de 2020], y no descarto que después veamos caídas de un 10% más".