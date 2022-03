La pasividad de la OPEP y el repudio internacional al crudo de Rusia dan el empujón definitivo al petróleo

Tercer día consecutivo de subidas de más del 3% para el precio del petróleo. El 'oro negro' se ha vuelto a ganar a pulso este sobrenombre tras rebasar los 100 dólares sin mirar atrás. El petróleo de tipo Brent, crudo de referencia en Europa, ha llegado a tocar los 113 dólares por barril, muy cerca de los 115 dólares que marcó de máximo en 2014. El mercado de petróleo cotiza un tenso equilibrio que no tiene red o colchón por debajo. Con los inventarios en mínimos y la geopolítica añadiendo incertidumbre, cualquier movimiento tiene la capacidad de desencadenar movimientos muy bruscos en la cotización como se ha podido ver en las últimas jornadas.

La oferta ha tomado el relevo a la demanda para seguir impulsando el precio del petróleo. Si los pasados meses fue la demanda, en medio de la recuperación económica, la que dominó el mercado, ahora son los problemas que provienen de varios de los grandes productores (oferta). Los futuros de Brent se disparan un 8% y el barril roza los 114 dólares.

La OPEP no mueve ficha

Por un lado, la OPEP y sus aliados se han negado a abrir los grifos del crudo con mayor intensidad. La OPEP ha anunciado que seguirá incrementando la producción de petróleo en 400.000 barriles diarios (kb/d) cada mes en la reunión que ha tenido lugar este miércoles. Por otro lado, el repudio internacional a petróleo ruso está dejando fuera del mercado al mayor exportador del mundo de productos petrolíferos, reduciendo de facto la oferta global de petróleo.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no tiene intención de cambiar su hoja de ruta. Con el petróleo por encima de 100 dólares y desviando 'las culpas' al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, los países que conforman el cártel no quieren desinflar un rally que aún puede tener recorrido. El riesgo es que la inflación haga descarrilar la recuperación global y termine dañando a todos, tanto consumidores como exportadores de petróleo. Pero los beneficios a corto plazo son muy tentadores y la OPEP no renunciará a ellos.

Desde Commerzbank creen que la OPEP podría haber hecho un guiño a los importadores de petróleo, pero la cercanía de Rusia al cártel (la OPEP+) puede haber si un impedimento: "Se consideraba seguro un aumento adicional en la producción de 400.000 barriles por día. Seria más importante haber visto cierta voluntad de poner a disposición suficiente petróleo en caso de que haya cortes de suministro".

Sin embargo, el comunicado de la OPEP no hace ni una sola referencia al conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras que algunos analistas aseguran que la reunión no habría durado más de nueve minutos, siendo la más corta de la historia.

La OPEP está produciendo unos 28,1 millones de barriles por día, frente a los 30 millones que producía antes de que la pandemia del covid hiciese su devastadora aparición. De modo que el cártel está produciendo entre 1,5 y 2 mb/d menos por día, mientras que la demanda de crudo global será este año superior a la de 2019 (previo a la pandemia), según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Este desequilibrio está generando un descenso en los inventarios y relanzando el precio del petróleo. Los inventarios de productos petrolíferos de los países desarrollados se encuentra por debajo de los 2.700 millones de barriles.

Los inventarios de petróleo en la OCDE están en mínimos de los últimos años

Warren Patterson, economista de ING, señala en una nota que la preocupación en el mercado es que aunque el grupo hubiera anunciado aumentos considerables en la producción, al final no los terminan llevando a cabo. Los datos de producción actuales no son coherentes con los supuestos aumentos que se deberían haber llevado a cabo. La OPEP no estaría ni cumpliendo con el incremento de los 400.000 barriles diarios.

El repudio al petróleo ruso

El otro propulsor del precio del crudo es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Según la Agencia Internacional de la Energía Rusia es el mayor exportador de derivados del petróleo del mundo y el segundo mayor exportador de petróleo crudo, solo por detrás de Arabia Saudí.

En diciembre de 2021, Rusia exportó 7,8 millones de barriles (de productos petrolíferos) por día (mb/d), de los cuales crudo y condensado representaron 5 mb/d, o el 64%. Las exportaciones de productos petrolíferos totalizaron 2,85 mb/d, de los cuales 1,1 mb/d de gasóleo, 650 kb/d de fuel oil y 500 kb/d de nafta y 280 kb/d de gasóleo de vacío (VGO). Gasolina, GLP, turbosina y otros derivados completan los 350 kb/d restantes.

Los economistas de Commerzbank añaden que la cantidad de petróleo que liberarán los países desarrollados solo cubriría dos semanas de envíos de petróleo ruso. Ahora mismo, "el mercado parece estar valorando cada vez más una interrupción de los envíos de petróleo ruso. Cada vez más compañías petroleras occidentales están anunciando su retirada del país, mientras que varias compañías navieras ya no aceptan contratos de transporte desde o hacia Rusia".

Este aislamiento está pesando sobre el petróleo ruso que no encuentra compradores más allá de China y algún país satélite de Moscú. "No sorprende entonces que el petróleo ruso esté perdiendo interés de compra. El descuento del petróleo ruso de los Urales frente al Brent alcanzó ayer los 18 dólares por barril en el mercado físico, algo que no se veía desde la caída de la Unión Soviética".

Aparentemente y según datos de Commerzbank, el petróleo ruso no encontró demasiados compradores pese a venderse con un descuento histórico frente al Brent. Si el mercado global pierde los millones de barriles de crudo que exporta Rusia cada día será casi imposible encontrar un productor que supla a Moscú. El resultado será un petróleo mucho más escaso y mucho más caro: la vuelta del 'oro negro'.

