Las caídas dejan a los fondos más activos de bolsa española en un erial

Ángel Alonso Madrid

Eran solamente 17 los fondos que resistían en positivo en la penúltima revisión de la Liga de la gestión activa de elEconomista, y con rendimientos en la mayoría de los casos muy reducidos, tras las caídas que venía sufriendo el índice desde principios de año.

Pero con las pérdidas de estos últimos días, provocadas por la incertidumbre ante la guerra en Ucrania, los fondos más activos de bolsa española han entrado en un erial de rentabilidad.

Aunque los últimos datos de Morningstar son a 22 de febrero, dos días justo antes del inicio de la invasión, se puede comprobar que ya solo eran nueve los fondos que resistían en verde, por lo que lo más probable es que ahora ya se hayan teñido de rojo, teniendo en cuenta que de este grupo apenas dos, Okavango Delta y Azvalor, superaban el 2% de rentabilidad.

El fondo más rentable y que encabeza la clasificación, el gestionado por José Ramón Iturriaga en Abante, ganaba casi un 8% a 22 de febrero, aunque hay que tener en cuenta que un tercio de la cartera está invertida en el sector financiero, por lo que la cartera habrá sufrido estos días las rebajas de cotización de los bancos, ahora que además la perspectiva de subida de tipos en Europa ha vuelto a enfriarse. El fondo gestionado por Álvaro Guzmán y Fernando Bernad ofrecía un 5,19% en la fecha indicada y cuenta con algunas petroleras en cartera, como Repsol y Galp.

Pese a estas caídas generalizadas de rentabilidad, lo cierto es que los gestores más activos se han encontrado con una oportunidad para comprar más barato aquellos valores en los que mantienen una fuerte convicción y rebalancear las carteras, lo que se deberá traducir en una posterior revalorización de las mismas, una vez que se sopesen los riesgos de la guerra para los mercados.

Hasta el 22 de febrero, se habían producido algunos movimientos llamativos en los fondos más activos de bolsa española presentes en la Liga, como la subida de un escalón del Santander Acciones Españolas, que se coloca en cuarta posición con un 1,3%, por debajo del 1,95% que consigue Cobas Iberia, que con este porcentaje asciende a la tercera posición, situándose al lado de Okavango Delta y Azvalor Iberia.

Una posición también ha subido Magallanes Value Investors, hasta el quinto lugar, aunque con un escaso 0,65%, seguido del Sabadell España Dividendo Base, que gana un 0,6%. A continuación aparecen Sigma Inv. House FCP Equity Spain A Cl, gestionado por Gonzalo Lardiés, Caixabank Bolsa All Caps España Estándar y Horos Value Iberia, con rentabilidades que van desde el 0,21% del primero al 0,04% del segundo.

En última posición se mantiene Fidelity Iberia, que ahonda la caída hasta el 7,78%, y Gesconsult Renta Variable, gestionado por Gonzalo Sánchez, baja dos escalones hasta el penúltimo lugar, con una pérdida del 6,38% en el año.