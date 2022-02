'Gangas' en autos, banca y mineras europeas con los mayores dividendos

Adquirir una ganga no siempre es garantía de éxito. La calidad debe ser la misma aunque se compre en periodo de rebajas. Pero mucho cuidado con lo que algunos gestores de fondos denominan trap value, que no son más que trampas de valor, castellanizado, que, en resumen, son compañías que invitan a comprar porque cotizan a múltiplos atractivos y que con el tiempo se descubre que hay un motivo detrás, y no se debe a un simple desfase de valoración en el mercado. Hoy, aunque habrá excepciones, mirando en conjunto los sectores que ofrecen una mayor rentabilidad por dividendo coincide también con que son los más baratos de Europa. Bueno, bonito y barato. ¿Y a quiénes se refiere?

Bancos, automovilísticas y firmas de recursos básicos -que son, básicamente, mineras y acereras- son las firmas más baratas del mercado europeo -con una ratio PER inferior a las 10 veces- y con la mayor rentabilidad por dividendo prevista para este año y para el siguiente: del 6% de las metaleras al 4,5% de los coches a distribuir en 2022.

De hecho, de las diez retribuciones más elevadas del EuroStoxx 50, un 80% corresponden al sector financiero -Intesa San Paolo, BNP Paribas, BBVA, ING y se suma la aseguradora gala AXA- y a automovilísticas -Mercedes Benz, BMW y Stellantis-. Las dos restantes responden a dos clásicos de las retribuciones más altas: Eni y Enel.

Acero y minería

El ciclo es suyo. El sector de recursos básicos atraviesa un momento muy dulce de mercado, a pesar de que sus valoraciones no lo reflejen. De media, sus compañías registran un PER (el número de veces que la acción recoge en su precio el beneficio de las firmas) de 8,1. Pero no solo están baratas respecto al resto de sectoriales, sino también cotizan casi un 38% por debajo de su media histórica de la última década, que se fija en las 13 veces. Comprar mineras y acereras hoy supone que, por la vía del beneficio, la inversión se recuperará en 2030. Y, además, ofrecen el mayor retorno por dividendo de Europa, un 6% previsto para los próximos doce meses que será del 5,3% en 2023, según las estimaciones que recoge Bloomberg.

Cabe recordar que en la previa a la pandemia, el sector de recursos básicos vivía su crisis particular. 2018 y 2019 no fueron buenos años, seguidos de un 2020 inesperado, y 2021 se ha saldado como el mejor de la historia, en términos de beneficios. Es el caso de ArcelorMittal y Acerinox, que cotizan en España, como también lo confirmarán gigantes como Glencore, Rio Tinto, Antofagasta o Evraz.

Un 80% de los pagos más rentables del EuroStoxx proviene de bancos y automovilísticas

En lo que va de año, las británicas Rio Tinto y Anglo American son las más alcistas en mercado, con ganancias que rondan el 19%. Su dividendo rentan un 12% y 6,6%, respectivamente. No obstante, no son compañías de dividendos y si su rentabilidad es tan elevada es, en gran parte, por el desfase en sus valoraciones. Prueba de ello es que grandes como Glencore ofrecen pagos del 2,8%; Aperam -filial de inoxidable de Arcelor- llega al 3% y su matriz, se queda en el 1,3% con el pago anunciado este jueves de 0,38 euros brutos por acción con cargo al beneficio histórico de 2021, superior a los 13.000 millones de euros. Algo nunca antes visto. Ahora bien, en esta retribución no está incluida la recompra de acciones, que se cuenta por miles.

La mayor acerera de Europa ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones durante el primer semestre de 2022 valorado en 1.000 millones de dólares (874 millones de euros). Es el séptimo desde septiembre de 2020 que hará aumentar la suma en estos programas hasta los 6.670 millones de dólares (unos 5.960 millones de euros). Según anunció el jueves la compañía, a lo largo de 2021 devolvió 5.858 millones de euros a los accionistas, por las dos vías, lo que supuso "reducir en un 19% las acciones en circulación", con un total de 165 millones de títulos amortizados.

El sector de la automoción, con un PER de 7 veces, presenta un descuento histórico del 64%

Acerinox es, por su parte, la mayor representante española del sector (a pesar de que un 60% de su resultado provenga de EEUU). Con su dividendo intacto a pesar de la pandemia, en 0,5 euros brutos, en diciembre decidió aprobar un programa de recompra por el 4% de su capital. Solo el pago, si se mantiene (aunque no sería descartable que aumentara a tenor de las cuentas), genera ya una rentabilidad del 4,2%, con lo que, en conjunto, alcanzaría un retorno del 8% si se suman los buyback. A la espera de que la firma española presente sus resultados anuales el próximo 28 de febrero, sus títulos cotizan a un PER de 8 veces, con un descuento del 73% con respecto a su media histórica de la última década, sobre las 30. Los analistas prevén también el mayor beneficio histórico para la acerera, con 568 millones de euros a cierre de 2021.

Automoción

Según datos de ACEA (Asociación Europea de Automovilísticas, según sus siglas en inglés), en 2021 se vendieron 9,7 millones de vehículos en Europa y se espera que vuelvan a crecer en 2022, elevando esta cifra hasta los 10,5 millones. Sin embargo, se situarán todavía un 20% por debajo de niveles prepandemia y sigue el temor a que la crisis de la cadena de suministro vaya más allá del segundo semestre del ejercicio, lastrando las ventas. El sectorial que agrupa a automovilísticas y a sus proveedores ha sido, sin duda, el más impactado por los problemas que se han generado en las cadenas de montaje para obtener piezas, ante el aumento de la demanda y, además, el mayor coste del transporte y de los fletes que parten del Sudeste asiático.

La incertidumbre y unas ventas que no terminan nunca de repuntar ha conducido al sector a ser el que cotiza a un multiplicador más bajo del continente, por debajo de las 7 veces. Presenta, asimismo, el mayor descuento respecto a su media histórica, de hasta el 64%, con respecto al resto de compañías. Y, sin embargo, esto no ha impedido que converse el atractivo de su dividendo. Con las previsiones sobre la mesa, el grupo Mercedes cuenta con la segunda retribución más elevada del EuroStoxx 50, solo por detrás de Intesa San Paolo. Su dividendo renta un 6,4% a los precios actuales. ¿Y qué se espera de ella? Mercedes Benz mantuvo un payout del 40% en 2020 -el mismo que en 2019-, con un dividendo que menguó hasta los 1,35 euros. Los analistas esperan que éste sea de 4,6 euros con cargo a 2021, y que se pague a mediados de mayo. Supone superar en un 41% el último pago pre-Covid, de 3,25, a pesar de que su beneficio aumentará un 63%, hasta los 12.560 millones previstos. Lo confirmará el día 24.

ArcelorMittal ha amortizado el 20% de su capital desde septiembre de 2020 por la vía de la recompra

BMW protagoniza una situación similar. Su beneficio se irá a máximos de 11.400 millones de euros, lo que supone un 64% más que el registrado en 2018 y más que doblar el de 2019. El consenso vaticina que suceda lo mismo con su retribución. Alcanzará los 5,6 euros (también pagaderos en mayo), con una rentabilidad superior al 6%. Es el mayor pago para la automovilística desde que hay datos 2010) y se sitúa un 60% por encima del último pago pre-Covid. Ambas automovilísticas retribuyen una vez por año.

La tercera firma del sector con mayor dividendo del EuroStoxx es Stellantis, el conglomerado que resultó de la unión de Fiat Chrysler con el grupo francés PSA justo hace un año. El mercado prevé un dividendo de 0,85 euros brutos por acción, que rentan un 5,4%. Es el primer pago como compañía entendido como tal, tras la distribución de 32 céntimos de dividendo especial el año pasado y el reparto entre sus accionistas de su participación en Faurecia, proveedor de la automoción francés y uno de los más importantes de Europa.

Entre las opiniones contrarian, los analistas de Bank of America no están especialmente optimistas con respecto al ciclo: aconsejan infraponderar autos y mineras en Europa ante "el desvanecimiento de las proyecciones de crecimiento mundial" y como consecuencia de "un fin de ciclo" que esperan pronto, reconocen, ante la fuerza de la recuperación. Es lo que ellos entienden como "sectores con una altísima beta al ciclo", al tiempo que reconocen que el sector de automoción se ha comportado un 4% peor que la media del mercado desde mediados de enero, y, en cambio, los recursos básicos han subido un 20% más desde mediados de noviembre.

Bancos

El regreso del dividendo bancario es un ello después de que Fráncfort levantara la prohibición sobre el reparto de capital al sector el pasado 30 de septiembre. Y han vuelto con la misma fuerza con la que se fueron. Intesa San Paolo lidera la retribución de entre los gigantes de Europa, con una rentabilidad prevista del 7,5%.

La entidad italiana tiene muy definida su hoja de ruta. Prevé distribuir 2.900 millones de euros en dividendos en 2021, parte con cargo a las reservas de libre disposición que tuvo que guardar ante el veto del BCE. Dentro de su plan estratégico 2018-2021 la firma reducirá progresivamente su payout desde el 85% al 70% con cargo a 2021. De cara al próximo plan, 2022-2025, mantendrá la misma ratio de distribución. Además, Intesa llevará a cabo un programa de recompra por valor de 3.400 millones de euros en 2022.

BBVA es la única firma española que se cuela entre los grandes dividendos del EuroStoxx 50

Está confirmado un pago de 0,0789 euros el próximo 25 de mayo con cargo a reservas, como segundo abono con cargo a 2021.

BNP Paribas es el segundo pago más rentable del sector, con un 5,8%. La entidad gala se pondrá por delante de sus dividendos preCovid, con el abono de 3,67 euros brutos por acción, según las estimaciones, previsto para finales de mayo. Esto implica un importe que será un 22% superior al distribuido con cargo a 2018, ya que el de 2019 -afectado por las restricciones- fue cancelado, aunque ya se había aprobado previamente el abono de 3,10 euros. La entidad finalizó en diciembre un programa de recompra por valor de 900 millones de euros, dos meses antes de lo previsto.

El único valor español que se cuela entre las diez mayores rentabilidades por dividendo del EuroStoxx es BBVA. Lo hace gracias a una rentabilidad estimada del 5,7%. La entidad que preside Carlos Torres ha confirmado un pago de 0,31 euros brutos con cargo a las cuentas de 2021, del que solo falta por abonar 8 céntimos en el mes de abril. Además, desde el 18 de noviembre lleva a cabo un programa de recompra de acciones de 3.500 millones de euros -el más abultado en menor tiempo del sector en Europa- que eleva significativamente su rentabilidad, por encima del 14%.

BBVA cotiza a un PER de 9,4 veces, en línea con Sabadell y por encima de las 8 veces de Santander. Aun así es inferior a la media del sector bancario continental cuyo multiplicador de beneficios está ligeramente por debajo de las 10 veces y esto supone un descuento del 12% con respecto a su multiplicador de beneficios histórico, sobre las 11,2, según recoge Bloomberg.

ING cuenta, por su parte, con la décima retribución más atractiva de los gigantes continentales. Su pago anual, de 62 céntimos, renta un 5,3% y ya está confirmado. La entidad distribuirá el complementario el próximo 9 de mayo, por un importe de 0,41 euros. Cuenta con un payout del 50%.