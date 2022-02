Atrys: "Tenemos 3.000 accionistas y con el salto al Continuo toca el turno de los fondos"

Ni la incertidumbre que generó el Brexit disuadió a Atrys Health para estrenarse en BME Growth (antes MAB) en julio de 2016 ni la volatilidad actual por el alza de tipos o la tensión en Ucrania han evitado que la biotecnológica diera este lunes el salto a la bolsa senior con una subida que llegó a superar el 7% para finalmente cerrar plano en 10,10 euros.

"Somos anticíclicos porque el tema de la salud está creciendo en todos los mercados. Sé que hay tensiones, dudas, pero en cualquier caso siempre es el momento para una empresa como Atrys", afirma su presidente, Santiago de Torres.

¿Cómo explicaría qué es Atrys?

Vendemos, facturamos y cobramos servicios médicos y producimos tecnologías de innovación para mejorar la prestación de la salud introduciendo elementos de plataformas en la nube, big data, inteligencia artificial o blockchain para hacer telediagnóstico, diagnóstico de precisión oncológico, radioterapia de última generación Pero el paciente es el eje de lo que hacemos y un paciente no es un algoritmo.

Saltasteis al mercado en 2016. ¿Cómo ha sido esta experiencia?

Positiva, hemos aprendido mucho y creo que BME Growth es una buena escuela. Salimos a 1,48 euros y el viernes cerramos a 10,10 euros. La capitalización ha pasado de 16 a 620 millones, éramos 40 profesionales y ahora más de 2.200. Estamos en España, Portugal, Suiza, Colombia, Perú, Brasil, Chile y seguimos creciendo. Es un modelo más americano que europeo en el que hemos incorporado 14 empresas de nuestros negocios en otros países, lo que nos ha dado diversidad.

¿Qué supone estar en el Continuo?

La idea es atraer a inversores internacionales, obtener más liquidez de la que ya tenemos, más visibilidad y seguir con este crecimiento orgánico e inorgánico.

¿Cómo se reparte su accionariado?

Tenemos más de 3.000 accionistas, un free float del 37%, un grupo grande que es Excelsior Times con un 30%, dos family office (Onchena y Mayoral), dos fondos (MCH e Inveready), Mutua Madrileña y Caser y el management un 12%. Es un accionariado institucional bastante repartido y equilibrado. Si hay ampliaciones de capital queremos que entren inversores internacionales que estaban esperando a que diéramos este salto al Continuo.

Han optado por debutar con un listing. ¿Hay ampliaciones de capital sobre la mesa?

No, pero habrá. No sé cuando pero nuestra idea es ir creciendo con equity y con deuda. Hemos refinanciado la deuda hace poco con una gestora de pensiones de fondo canadiense e incorporamos un programa de bonos de renta fija. Nuestra obsesión es el equilibrio de deuda/equity y esto marca la ortodoxia de lo que estamos haciendo.

Muchos fondos de infraestructuras están entrando en el sector.

Hoy la salud se conforma por grandes grupos de fondos industriales no españoles de enorme dimensión y para poder trabajar hay que ser grandes. Hacemos financiación de proyectos con Sanitas para hacer un centro de oncología aquí en Madrid, con Lusíadas y Champalimaud en Portugal o Sure en Colombia. Tenemos un tamaño y un volumen y nos reconocen la capacidad para financiar e invertir.

¿Hay interés de algún fondo?

Si llega una oferta en firme, los accionista deciden. Pero a priori lo que queremos es crecer. No damos dividendo, pero sí somos de las que más rentabilidad hemos dado. El objetivo es seguir creando una gran empresas y con el paso de hoy seguimos ese camino.

¿Con qué compañías se pueden comparar?

Teladoc hace telemedicina y cotiza en el mercado americano. Ha tenido oscilaciones muy grandes porque subió mucho y ahora ha bajado porque la percepción es que la pandemia ha acabado. Si te fijas en la acción de Atrys es un gráfico piso a piso. Nunca te subirá un 10%, nunca te bajará un 11%. Somos muy constantes en crear suelo.

¿Cuál es el negocio que más aporta a su beneficio?

Un 40% es prevención de revisiones laborales, un 30% es telediagnóstico y el resto es oncología.

¿Y por geografías?

Latinoamérica es un veintipico por ciento y el resto, Europa.

¿Dónde se ven en el largo plazo?

Si a mí me hubieran dicho hace cinco años que hoy estaría listado en el Continuo no me habría extrañado. Lo que importa es la progresión. Nos vemos con una capitalización mayor, con más profesionales, integrando más países y siendo un referente que es lo que queremos ser.