Banca March: "La renta variable es el único activo líquido que obtendrá rentabilidades superiores a la inflación"

Sergio Fernández Madrid

El coronavirus y las tensiones geopolíticas estarán en un segundo plano frente a la inflación, que seguirá siendo el principal obstáculo del crecimiento durante el año que viene. Es la estimación que ha realizado el director de estrategia de mercados de Banca March, Joan Bonet, que también augura que en 2022 habrá crecimiento aunque será moderado.

"Nos enfrentamos a un año más volátil donde la Fed va a condicionar los mercados en Estados Unidos y, por extensión, en Europa", ha apuntado Bonet, que estima que el crecimiento del PIB mundial se situará en el 4,2% (frente al 5,6%) previsto para el año pasado.

De hecho, desde Banca March no se descartan cuatro subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos este año para controlar la subida de precios, sino que podría haber hasta cinco de aquí a febrero de 2023. No obstante, aunque la inflación puede moderar el crecimiento de la economía mundial, el aumento de los precios tiene un carácter transitorio. "No vemos una bajada de los precios fuerte, pero sí que se reducirá la tensión", ha aventurado Joan Bonet.

En este entorno, desde Banca March estiman que la renta variable será de los pocos mercados donde se podrán obtener rendimientos que la inflación no sea 'capaz de comerse' y que "habrá más sectores que se beneficiarán de estas subidas de tipos para combatir la inflación, como son el financiero, las Small Caps, las compañías industriales y de la energía".

"habrá retornos positivos en la renta fija pero no podrán con la inflación"

Aunque entienden que en la renta fija sí que se podrán obtener rendimientos, para la entidad el bono estadounidense a diez años podría alcanzar en dos años rentabilidades del 2,15% mientras que el Bund alemán rondaría los niveles del 0,15%. "Eso implica duraciones cortas en las carteras de renta fija y aunque habrá retornos positivos no podrán con la inflación, por lo que el tipo real será negativo", apuntó Bonet.

Por ello, recomiendan invertir en activos reales, así como tratar de capturar la prima de liquidez mediante la inversión en compañías no cotizados o el mercado de préstamos a empresas. No obstante, desde Banca March insisten en que según las estadísticas, después de un buen año en los mercados de renta variable los valores tienen a seguir creciendo aunque no lo hagan a un ritmo tan acelerado.

Otro punto que será palanca de crecimiento es la elevada liquidez de las familias, que activarán el consumo y hasta la inversión gracias al ahorro de los meses de más restricciones y confinamientos por el coronavirus. Así, en 2022 llegará la "revancha de los servicios frente a los bienes según se vaya arrinconando la pandemia" según Bonet, lo que en países como España fuertemente condicionados al turismo promete acercarse a los niveles precios a la pandemia.