¿Hasta dónde llegará el bitcoin en 2022? Esto es lo que opinan varias voces autorizadas de las criptomonedas

Para muchos expertos y analistas, el valor del bitcoin iba a superar los 100.000 dólares a finales de 2021, pero no fue así (de hecho no llegó ni a la mitad). Es más, el precio de esta criptomoneda ha caído bruscamente con el inicio del 2022, que llegó a sumar siete días consecutivos de pérdidas, aunque finalmente ha vuelto a superar la barrera de los 40.000 dólares. Para este nuevo año, varias voces autorizadas en el tema han dado su opinión a Business Insider de lo que le espera no solo al bitcoin, sino al resto de monedas digitales.

Mike McGlone (Bloomberg Intelligence)

McGlone, estratega senior de productos de Bloomberg Intelligence, cree que el bitcoin se encuentra en un mercado alcista en consolidación, mientras que considera más duradero el mercado alcista de ethereum. "Bitcoin se enfrentará con vientos en contra si el mercado de valores cae, pero en la medida en que la caída de los precios de las acciones presione los rendimientos de los bonos e incentive una mayor liquidez del banco central, la criptomoneda puede convertirse en el principal beneficiario", aclara.

Además, McGlone cree que las criptomonedas dominarán en 2022 a medida que la clase de activos supere a las inversiones más tradicionales. "Esperamos que EEUU adopte las criptomonedas en 2022, con la regulación adecuada y las implicaciones de precios alcistas relacionadas. En comparación con las acciones generales, que no han tenido una corrección del 10% desde el desvanecimiento de 2020, el mercado de cifrado puede tener una ventaja relativa en 2022", escribía en diciembre.

Jesse Powell (Kraken)

Powell, CEO de Kraken, empresa dedicada al intercambio de criptomonedas, tenía la esperanza de que el bitcoin llegara a los 100.000 dólares con el final de 2021. A pesar de los últimos capítulos vividos por esta moneda, Powell no cree que haya un invierno criptográfico a la vuelta de la esquina. Aún así, si su valor cae por debajo de los 36.000 dólares, cree que es el momento para comprar más bitcoins.

"Basta mirar el gráfico de 10 años y eso te dice todo lo que necesitas saber. Ha superado a todos los demás activos del mundo". En este sentido, Powell está convencido de que una mayor conciencia general y una mayor claridad regulatoria podrían marcar el comienzo de un año mejor para la criptomoneda.

Además, apuesta por los NFT para 2022, no solo por los valores estéticos y el prestigio asociados con la posesión de algunos de ellos, sino también por sus casos de uso, como el seguimiento de procedencia o los préstamos. "Creo que el año que viene será realmente el año de los NFT. Si estoy pensando como inversor, ¿cuáles son las plataformas y las monedas que se van a beneficiar de eso? Creo que son algunos de estos mundos descentralizados", opina.

Hong Fang (Okcoin)

Fang, CEO de Okcoin, compañía dedicada al intercambio de criptomonedas, opinó en su día que era poco probable que el bitcoin alcanzara los 100.000 dólares para final de año, como se esperaba en ciertos escenarios. Dado que las criptomonedas son un mercado cargado de emociones, es difícil ver a dónde podría ir el precio en 2022.

"Sigo creyendo que bitcoin es el rey de las criptomonedas solo por su propuesta de valor única. Pero al mismo tiempo, creo que continuaremos viendo la desvinculación de diferentes criptoactivos de bitcoin porque los inversores comenzarán a ver diferentes propuestas de valor subyacentes para diferentes esfuerzos", explica Fang.

Tony Fenner-Leitão (Cambrian Asset Management)

Para Fenner-Leitão, presidente de Cambrian Asset Management, empresa de inversión de activos digitales, el 2022 probablemente se centrará en la regulación, lo que podría brindar más claridad y transparencia a la industria de la criptografía.

"El aspecto regulatorio es importante de muchas maneras diferentes. Se extiende desde el comercio de los tokens, su custodia y la regulación de las empresas involucradas. Todo eso es muy útil y le da a la gente la confianza de que al menos entienden y tienen una visión directa de la estabilidad de estas empresas", indica.

Kyle Samani (Multicoin Capital)

Samani es socio gerente de Multicoin Capital, firma de inversión en criptoactivos. Su hedge fund criptográfico está apostando por solana (SOL), helium (HNT) y the graph (GRT) para liderar el paquete de tokens respaldados por sólidos fundamentos tecnológicos.

En cuanto al bitcoin, Samani es optimista y opina que no hemos visto aún máximos para el bitcoin, ethereum o solana. "Creo que continuaremos viendo que bitcoin actúa de manera diferente al resto del mercado. Las opiniones tradicionales de las criptomonedas eran solo que los otros activos tenían una exposición apalancada a BTC. La cosa es que ahora todos estos activos hacen cosas diferentes, y tienen diferentes funciones, diferente utilidad", aclara.

Armando Aguilar (Fundstrat Global Advisors)

Aguilar, vicepresidente de estrategia de activos digitales de la empresa de investigación Fundstrat Global Advisors, esperaba que el bitcoin llegara a los 70.000 dólares. Sin embargo, se muestra confiado y cree que alcanzará los 100.000 euros para la primera mitad de 2022, ya que persisten las preocupaciones sobre la adopción institucional y la inflación.

Mientras tanto, cree que ethereum superará los 9.000 dólares impulsado por el crecimiento continuo en finanzas descentralizadas, los NFT y actividades relacionadas con metaverso. Por su parte, Tom Lee, presidente de Fundstrat Global Advisors, dijo en un artículo publicado en Bloomberg que el bitcoin llegará a los 100.000 dólares. Incluso, si las cosas van bien, podría situarse en los 168.000 dólares.

Brian Mosoff (Ether Capital)

Mosoff, CEO de Ether Capital, compañía especializada en infraestructura tecnológica, cuenta la importancia que puede tener la criptomoneda solana, a la que hay que vigilar muy de cerca. "Hay una gran comunidad en torno a esta criptomoneda. Existe el argumento de que usan un lenguaje de programación diferente, Rust, que puede tener más flexibilidad o más soporte para desarrolladores de personas que no están familiarizadas con Solidity, el lenguaje de ethereum. Así que solana, para mí, es una especie de precursor de este grupo de competidores de ethereum", explica.

Kevin Kelly (Benchmark Investments)

Para el CEO de la firma financiera Benchmark Investments, ethereum le quitará al bitcoin el primer lugar este mismo año. "No tenemos absolutamente ninguna duda de que puede ocurrir una reversión este año", aseguró el experto en Market Watch. Para que esto ocurriese, la capitalización de ETH, que está en 390.000 millones de dólares, debería superar los 815.000 del BTC.

La hazaña no es descabellada para Kelly, según explica, el impulso que está tomando las finanzas descentralizadas, sumado a las cadenas de bloques, los tokens no fungibles o NFT, permiten pronosticar ese crecimiento de Ether. "Durante los próximos tres o cinco años, creemos que el crecimiento de las aplicaciones de blockchain no tendrá precedentes y ETH tendrá absolutamente un papel que desempeñar en esta área", aseguró.

"Creemos absolutamente que Ether puede superar el valor de mercado total de Bitcoin este año", aseguró. En un año ETH aumentó cinco veces su precio (aumentó un 400%) y, mientras que en diciembre de 2020 se cotizaba en 636 dólares, ahora su precio es 3.279 dólares. El precio del bitcoin también subió, pero más lento (un 60%). En diciembre de 2020 costaba 26.000 dólares y ahora cotiza en 42.000.