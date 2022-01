China lanza una app para provocar el 'estirón' del yuan digital: se podrá descargar por Apple y Google

China continúa trabajando para expandir su propia moneda digital. El gigante asiático ha lanzado una aplicación para el yuan digital, desarrollado en 2014, en su afán por expandir su utilización, como ya hizo en junio de 2021 cuando sorteó premios en loterías con el objetivo de que los premiados la usen en sus compras locales.

Esta nueva herramienta, llamada e-CNY, estará disponible en las tiendas de aplicaciones tanto de Apple como de Android (Google Play) y, aunque no se ha implementado oficialmente a nivel nacional, permitirá poder usarlas a los usuarios de 11 regiones, como son Shenzhen, Suzhou, Xiong'an, Chengdu, Shanghai, Hainan, Changsha, Xi'an, Qingdao, Dalian y el área de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Precisamente, el lanzamiento de esta app coincide con dos grandes eventos: por un lado, el Año Nuevo Chino, el cual tendrá lugar el 1 de febrero; y por otro, los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022, que darán inicio el 4 del mismo mes. Para este último, se espera una gran afluencia de turistas, que podrán descargar y utilizarla para enviar y recibir pagos, sin la necesidad de contar con una cuenta bancaria.

Para llegar a la cima del éxito, el yuan digital tendrá que hacerle frente a dos de sus máximos perseguidores, como son Alipay, de Ant Group, y WeChat, de Tencent. En octubre de 2021, alrededor de 140 millones de residentes chinos abrieron, en su versión piloto, una cuenta digital de yuanes, con transacciones acumuladas que alcanzaron los 9.700 millones de dólares, según informó Mu Changchun, director del Instituto de Investigación de Monedas Digitales.

Hay que aclarar que esta moneda digital no es una criptomoneda, ya que al contrario que por ejemplo, el bitcoin, es emitida y controlada por el Banco Popular de China para reemplazar billetes y monedas. Por tanto, no es una forma de pago descentralizada y no operará en la cadena de bloques.

