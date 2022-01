El Ibex 35 frena las caídas: "Aún es demasiado pronto para desconfiar de la continuidad alcista"

Las bolsas europeas cotizan este día de Reyes con caídas. El Ibex 35 se mueve con descensos, aunque nada en comparación con el recorte de más del 1,5% de la apertura. Este freno retrasa, una vez más, el asalto del índice a los 8.840 enteros, que es el primer nivel que debería superar "para poder tener una subida más o menos fiable que aleje el riesgo de una recaída a la zona de los 8.000 puntos", señala Carlos Almarza, analista técnico de Ecotrader.

Con todo, para el experto, las ventas de la jornada no son suficientes para cuestionar la continuidad al alza de las bolsas europeas. A su juicio, mientras no se pierda la zona de los 4.270/4.240 puntos de EuroStoxx 50 no se puede dar por canceladas sus opciones de seguir avanzando y marcar máximos crecientes sobre los máximos previos del mes de noviembre. "Si ese entorno de soporte sigue en pie, seguiremos favoreciendo un escenario que aproxime su cotización a los 4.500 puntos y a los 16.650 puntos de Dax", dice.

El Ibex 35, por su parte, mantiene sus opciones de superar el hueco bajista que abrió a finales de noviembre. "Superando los 8.840 puntos veríamos cualquier consolidación a corto plazo como una simple pausa para atacar el techo del lateral y marcar máximos crecientes sobre los 9.200/9.300 puntos", apunta. Y es que, ese es el primer paso exigible al selectivo español para alejar en mayor medida el riesgo de ver una recaída a la zona de los 8.000 puntos.

A medida que avanza el día, la tormenta encuentra calma a este lado del Atlántico tras el revés sufrido ayer en Wall Street con un batacazo del 3,3% en el Nasdaq -el más pronunciado desde febrero de 2020. Pero, ¿qué ha pasado? Las últimas actas de la reunión de la Reserva Federal de EEUU (Fed) -la de diciembre- han reflejado que el banco central está por la labor de retirar sus estímulos monetarios "antes y de forma más expeditiva" de lo en principio esperado por los inversores.

Si bien los inversores lo sabían, porque así lo comunicó al mercado su presidente, Jerome Powell, tras la última reunión, lo que ayer sorprendió fueron las opiniones de algunos miembros apoyando ya el comienzo del proceso de reducción del balance de la Fed. Desde Link Análisis recuerdan que el balance de la Fed ha alcanzado dimensiones nunca antes vistas (9 billones de dólares), representando a estas alturas cerca del 40% del PIB estadounidense cuando, en el peor momento de la crisis financiera de 2007 a 2009, se situó en el 15%.

"Es evidente que la Fed está preocupada por ello", indican los citados expertos. Además, considerando que la economía estadounidense se muestra muy sólida, que el mercado laboral continúa tensionándose -el ADP publicó ayer que en diciembre se habían generado más de 800.000 nuevos empleos privados en el país, cifra que superó con creces lo esperado-, y que la inflación está descontrolada, es normal que la Fed se plantee comenzar a retirar liquidez del sistema.

"Lo normal es que comience por no reinvertir el importe de los bonos que tiene en cartera a su vencimiento. Posteriormente, pero creemos que para ello queda aún mucho tiempo, puede pasar a vender en los mercados algunas de sus posiciones", indican en Link. En cualquier caso, haga lo que haga y cómo lo haga, el proceso será lento, lo que llevará a la Fed a seguir manteniendo aún por algunos años unas políticas monetarias en conjunto bastante acomodaticias.

En el ámbito de las materias primas, los descensos son poco acusados. El barril de petróleo, por ejemplo, registra retrocesos que apenas superan el medio punto porcentual. El Brent, de referencia en Europa, mantiene la cota de los 80 dólares, mientras que el de West Texas, de referencia en EEUU, se mueve en torno a los 77 dólares.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se coloca en 1,1297 billetes verdes, mientras que la prima de riesgo española se sitúa en 72 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,574%.