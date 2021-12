Dónde comprar Meta, Netflix, Amazon o Alphabet en la corrección

Las importantes plusvalías que acumulan los inversores que optaron por enfocar sus carteras fuera de nuestras fronteras y la incertidumbre que está provocando la nueva aparición de la variante ómicron del coronavirus, son algunos de los motivos que están provocando lo que tiene visos de ser una recogida de beneficios que a priori no debería poner en jaque la impecable tendencia alcista que definen las bolsas en el medio y largo plazo, que entiendo que volverá a imponerse en cuanto concluya esta caída de corto plazo. De hecho, cuanto más caigan a corto las bolsas más atractiva será la ecuación rentabilidad riesgo y más margen de subida tendremos de cara al 2022.

Es por ello que una corrección bajista de los índices norteamericanos a sus soportes de corto / medio plazo lo vería como una oportunidad magnífica para comprar y sería un regalo anticipado de Reyes Magos. En este sentido, sugiero vigilar en primer lugar la zona de soporte que presenta el S&P 500 en los 4.480-4.500 puntos, de cuyo mantenimiento depende que no se abra la puerta a una corrección más profunda hacia los mínimos de octubre en los 4.278 puntos, lo cual supondría una corrección adicional del 5% desde ese primer soporte y un retroceso del 10% desde los máximos que este 2021 ha establecido el S&P 500 en los 4.743 puntos. Supongo que no hace falta que les insista que una caída del 10% desde un máximo previo es una oportunidad magnífica para comprar bolsa y subirse a su magnífica tendencia alcista, algo que no voy a cansarme de repetir.

Teniendo claro ya los niveles iniciales de compra en los 4.480-4.500 del S&P 500 y de regalito de Reyes Magos en los 4.278 puntos, es momento de poner en nuestra mira telescópica los objetivos para comprar si se alcanzan esos niveles de soporte. A este respecto, les recomiendo que enfoquen sus miradas a las grandes compañías del sector tecnológico, las popularmente conocidas como FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google), a la que añadiría Microsoft. Estas firmas pueden funcionar muy bien como activos defensivos si la situación se torciera más en los mercados y hacerlo también perfectamente en una continuidad de la tendencia alcista.

A continuación les voy a indicar las zonas de compra para subirse a esas compañías.

Meta Platforms (Facebook)

Un nuevo retroceso a la zona de los 300-308 dólares lo vería como una oportunidad magnífica para comprar Meta Platforms en busca de que en próximas semanas logre batir la zona de resistencia que presenta en los 354 dólares, algo que abriría la puerta a que en 2022 el título logre marcar nuevos máximos de todos los tiempos sobre los 384,33 dólares. En el peor de los casos la cotización podría caer a los 285 dólares antes de retomar su tendencia alcista. Si alcanzara ese soporte doblaría posiciones en el valor.



Amazon

La zona óptima para comprar Amazons e encuentra en el soporte horizontal que presenta el título en los 3.130-3.175 dólares, que es el que ha frenado los distintos conatos bajistas durante todo este 2021. En el peor de los casos Amazon podría buscar el soporte de medio / largo plazo de los 2.885 dólares, que es el que frenó las caídas durante toda la segunda mitad de 2020. Veo complicado que pueda caer a ese gran soporte pero si ocurriera sería partidario de doblar posiciones en el mismo.



Apple

La ruptura de la resistencia creciente que venía frenando de forma milimétrica las subidas en Apple durante el último año, que surgía de unir los máximos de septiembre de 2020 junto con los de enero y septiembre de 2021, fue una clara señal de fortaleza que habilitó que la cotización de Apple entrara en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe. Si en próximas sesiones hay un throw back o vuelta atrás a esta resistencia creciente, que ahora discurre por la zona de los 165 dólares, compren sin dudarlo si no tienen a Apple en cartera. Lo harían, además tras una consolidación del 10% desde su último máximo en los 182 dólares.



Netflix

Desde los máximos que marcó Netfix a mediados de noviembre en los 700 dólares la cotización ya ha corregido un 17%, tras alcanzar la zona de antigua resistencia y ahora soporte de los 570-590 dólares. En este rango ya soy partidario de comprar en busca de que en 2022 Netflix consiga marcar nuevos altos históricos sobre los 700 dólares.

Google

Una caída a la zona de los 2.700-2.750 dólares ya la veo como una oportunidad muy interesante para comprar un valor alcista en todos los plazos relevantes para trading en tendencia. En el peor de los casos valoro una caída a los 2.600-2.620 dólares antes de que retome esa tendencia alcista y marque nuevos altos históricos sobre los 3.012 dólares.

Microsoft

Microsoft es otro de los títulos en los que tampoco esperaría un recorte mucho más profundo para comprar. Un retroceso a los 300-310 dólares ya lo veo como una inmejorable oportunidad para comprar. Por ahí discurre la directriz alcista que viene guiando los ascensos desde noviembre de 2020.