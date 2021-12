La clave para ganar en la bolsa china es alinearse con el Gobierno de Xi

No hace mucho que el tener una posición alcista en las tecnológicas chinas era apostar al caballo ganador. Firmas como Tencent o Alibaba copaban el mercado y sus acciones no paraban de revalorizarse. No obstante, el pasado 17 de agosto, un discurso del presidente Xi Jinping cambió las reglas del juego por completo.

El líder chino pronunció las palabras 'prosperidad común', el mismo término que en su momento utilizó Mao Zedong. Un punto de inflexión en la economía del país, ya que desde entonces la prioridad del régimen es el reparto de la riqueza. Esto se sumó a una enorme presión regulatoria que situó a las tecnológicas en una posición muy difícil. El índice Hang Seng de Hong Kong ha bajado más del 10% en lo que va de año.

"Las dos palabras, común y prosperidad, deben considerarse individualmente para comprender la amplitud completa de los objetivos". dijo Kinger Lau, estratega de Goldman Sachs, tal y como recoge Bloomberg. "Si bien la redistribución de ingresos es importante, el crecimiento sostenible y la prosperidad a través de la tecnología mejorada es igualmente importante, si no más, esto es necesario para tener algo que redistribuir".

Sin embargo, esto abrió una serie de oportunidades para los inversores, la cartera se ampliaba a medida que las acciones de las gigantes de internet caían. Esta situación ha generado una gran oportunidad para posicionarse en los activos que están más alineados con los planes del gobierno chino. Por el contrario, los propietarios de acciones tecnológicas se dieron cuenta por las malas de que es un error invertir en aquellas empresas que acumulen demasiado poder o alteren la armonía social.

Estas son las actuales oportunidades de inversión en China

- Bienes de consumo

Los productos de lujo y las marcas más famosas perderán valor en pro de los bienes más básicos. Las intenciones del Gobierno de abordar la brecha existente entre ricos y pobres potenciarán los bienes de consumo y los productos más duraderos.

Es decir, aquellas compañías que coticen en bolsa y dediquen su actividad a la venta de alimentos y bebidas dirigidas a personas con pocos recursos se encontrarán en una buena posición durante 2022. Por otro lado, a medida que la población más pobre mejore su situación, destinará parte de sus ingresos a la compra de bienes de consumo más caros y electrodomésticos y automóviles baratos.

Asimismo, aquellos productos que tengan gran acogida en el sector rural también incrementarán su valor en un futuro cercano, en tanto que el régimen también pretende iniciar grandes medidas para solventar la división existente entre el medio rural y el urbano de China.

Por último, aquellas compañías que abanderen el orgullo nacional también gozarán de grandes incrementos durante el año que viene. Fabricantes locales de ropa deportiva como Li Ning y Anta Sports aumentarán su valor en detrimento de firmas como Nike, del mismo modo que hosteleros como Haidilao se posicionarán por delante de McDonald's, y empresas de cosméticos como SYoung y Yatsen frente a L'Oreal.

- Industriales y tecnológicas

Las compañías que han estado brillando durante la última década perderán valor en favor de aquellas que renueven el mercado, como las que dediquen su actividad robótica, redes de telecomunicaciones y big data, sectores que además recibirán una inversión por parte del gobierno chino. Por supuesto, la fabricación de semiconductores seguirá manteniendo su posición en el mercado.

Del mismo modo, las nuevas infraestructuras también serán un valor a tener en cuenta durante 2022. Desde los constructores de sistemas ferroviarios urbanos hasta las firmas especializadas en inteligencia artificial tendrán el mismo peso que tuvieron los constructores de puentes y carreteras en el pasado, según los analistas.

Sin duda, el aspecto a resaltar en este sector es que el futuro de las compañías de internet como Tencent o Alibaba es incierto. No obstante, lo que es seguro es que aquellos años de esplendor ya forman parte del pasado.

Por otro lado, los inversores deberían seguir de cerca aquellas empresas que incluyan procesos de mejora de las condiciones de sus trabajadores. Nombres como GigaDevice, Hangzhou Lion, Iflytek o Nari estarán en el punto de mira durante el próximo ejercicio.

- Cuidado de la salud

En primer lugar, hay que tener en cuenta que las nuevas intenciones del gobierno chino pasan por mejorar el acceso de las clases más pobres a las medicinas y los tratamientos, por lo que aquellas empresas que favorezcan este acceso al cuidado de la salud se convertirán en un gran activo en el que apostar.

En concreto, según los analistas, aquellas farmacéuticas que dirijan su actividad a la innovación y a la medicina de vanguardia, como la biotecnología, se posicionarán por delante de aquellas que se dediquen a la fabricación de genéricos, ya que el régimen someterá a una gran presión a estas empresas para que mantengan el precio de los medicamentos a un nivel accesible para todas las clases.

De nuevo, aquellas firmas tradicionales también ganarán peso en el mercado, ya que la medicina es una fuente de orgullo nacional, por lo que el gobierno luchará por impulsarlas. Los inversores deberían seguir de cerca a activos como Beijing Tongrentang, Walvax Biotechnology, Wuxi Apptec y Lepu Medical.

- Renovables

Los planes de descarbonización a nivel mundial suponen una oportunidad para las energías renovables en general. No obstante, la seguridad energética es realmente importante para Xi, que la considera esencial para el crecimiento económico chino. Además, los vehículos eléctricos y las fuentes de energía renovable, como la eólica y la solar, coinciden con los deseos del régimen.

Desde Goldman Sachs sugieren que el reiterado uso de la palabra "ecología" en varios informes oficiales sobre la "prosperidad común" es una clara evidencia del peso que recibirán las renovables en un futuro cercano.

Por este motivo, hay que tener en cuenta empresas como Contemporary Amperex, Shanghai Putailai, BYD y Sungrow Power.