Renta 4 cambia de imagen y se lanza a por el cliente de banca retail

Renta 4 Banco ha decidido dar un paso más allá, con un cambio de imagen y, sobre todo, nuevos objetivos para crecer en número de clientes. La entidad se abre hacia la banca retail y permitirá a sus clientes abrir una cuenta bancaria, domiciliar recibos o acceder a una tarjeta de débito, que complementará la parte de grandes patrimonios y de inversión que, hasta la fecha, caracterizaba al banco.

"Este plan se basa en la convicción de que estamos en una etapa de muy elevado crecimiento de las inversiones. Capturar esa oportunidad de crecimiento no va a ser sencillo, hay que entender bien que cada día hay más tipos diferentes de inversores, que demandan distintas soluciones, cada vez más sencillas", afirmó Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco, durante la presentación este jueves de lo que la entidad ha denominado el Plan Más en su sede de Madrid.

El primero de estos nuevos ejes es dar nuevos servicios bancarios básicos a los clientes, sobre todo, en el área de pagos y cobros. En términos prácticos, esto implica que el cliente "va a poder tener una tarjeta de débito, Bizum, domiciliación de recibos, nómina, etc.", que evite que "ese cliente tenga que abrir para ello una cuenta en otra entidad".

La segunda pata de esta nueva etapa "tiene que ver con el mundo de la inversión", afirma Ureta. La entidad propone un nuevo asesoramiento digital en base a la inteligencia artificial o un planificador financiero. "Va más allá del roboadvisor, es la segunda generación", reconoce el banco. De cara al inversor más cualificado, Renta 4 ofrecerá también herramientas de inversión que permitirán trabajar con opciones, entre otras.

En lo que respecta a las criptodivisas, Renta 4 cree que está "muy próximo el momento en el que se van a poder ofrecer con mayor seguridad y confort". Según apunta el presidente de la entidad, hasta la fecha, ha habido "brókeres que han trabajado mucho el modelo de las criptodivisas, aunque nosotros no hemos estado ahí, en parte, por razones regulatorias, pero en parte también porque ese mercado, hasta hace poco tiempo, nos ha parecido demasiado desordenado y con poco confort como para ofrecerlo a los clientes y con cierta seguridad", aunque esta situación podría cambiar en un corto plazo de tiempo.

La tercera de las novedades está vinculada a la inversión temática y a la pedagogía, que explica al inversor cómo poder acceder a estos fondos de inversión, qué implicaciones tiene y qué representa dentro de la nueva ola de inversores (millenials) que se ha producido en los últimos años. "La pedagogía nos parece más importante en el mundo post-Covid, con la idea de conectarse a las grandes tendencias de crecimiento", sostiene Ureta.

En todo caso, desde la entidad aseguran que "no implica un cambio del modelo de negocio" y que, por ello, no se han marcado ni una meta de crecimiento en nuevos clientes –actualmente, cuentan con 110.000- ni tampoco aumentar el número de oficinas, más allá de las cuatro aperturas realizadas en Madrid recientemente. "Siempre hemos pensado que un número lógico de oficinas son unas 75 en España, y estamos en más de 60 ahora mismo. Cabe la posibilidad de hacer más oficinas en España. Sí creemos mucho en la red presencial combinada con mucha tecnología", reconoce Ureta. En lo que respecta al número de clientes, "vamos ya a un ritmo de apertura de 2.000 cuentas de clientes al mes. No nos hemos puesto tiempo [objetivo] ni presión para crecer rápidamente", arguye el presidente de Renta 4, en respuesta a las preguntas.

Bróker

"Nos parece una mala idea crear un neobanco/neobróker porque la idea que subyace es que esto solo va de tecnología. Creemos que no es así. Realmente esto va mucho de tecnología, pero va mucho más de saber lo que es la inversión y los inversores. No hemos querido entrar ahí, hay poco valor real añadido y mucho marketing. Creemos que estamos a las puertas de una revolución tecnológica mucho más potente, que afecta a la forma de asesorar, de ofrecer soluciones, estamos a las puertas de una auténtica transformación", reconoce Ureta.

El presidente de Renta 4 Banco dice "no entender" movimientos de "otros colegas que realizan movimientos solo por ganar clientes, como comisiones cero", ya que, en su opinión, su objetivo "es dar valor".