Jim Rogers: "Tendremos un mercado bajista en 2022 y será más largo de lo normal"

Jose Luis de Haro Nueva York

Jim Rogers es honesto y bastante directo a la hora de otear el rumbo del mercado. Para algunos sus predicciones pueden resultar algo catastróficas, especialmente con la exuberancia y el desenfreno que ha caracterizado a los mercados en los últimos años.

Ahora bien, la experiencia siempre es un grado y cuando Rogers y George Soros fundaron el Quantum Fund a comienzos de la década de los 70 marcaron un antes y un después en la industria. Este fondo, cuya cartera ganó entre 1973 y 1980 un 4.200%, fue considerado uno de los primeros de su especie verdaderamente globales. Pero Rogers es un inversor atípico.

Su "jubilación" a comienzos de los 80 le sirvió para dar la vuelta al mundo en moto. Desde entonces ha ejercido de profesor invitado en la Universidad de Columbia y fundó el Rogers International Commodity Index, un indicador que sirve de escudo para la incesante defensa de Rogers y su apego por las inversiones en agricultura.

Dado el repunte en las incidencias del Covid-19 y la aparición de la variante ómicron, ¿cuándo cree que recuperaremos la normalidad previa a la pandemia?

Digamos que en cinco o seis años, las cosas comenzarán a regresar a la normalidad previa a la pandemia. No obstante, considero que tendremos un mercado bajista en el próximo año que será más largo de lo normal.

Menciona un mercado bajista. ¿Cuándo llegará y por qué será más largo de lo habitual?

La última vez que tuvimos un problema serio en Estados Unidos, el mayor mercado del mundo, antes de la pandemia fue en 2008 y 2009, con motivo de la crisis financiera. Una brecha de 12 años sin un gran problema para el mercado bursátil es el periodo más largo en la historia de EEUU. Nunca hemos registrado un mercado alcista de tal categoría, podría haber durado 50 años, pero nos estamos acercando al final. Vemos múltiples señales de ello, la exuberancia, el entusiasmo desmesurado, las continuas subidas. Espero el regreso de un mercado bajista en el próximo año. Los tipos de interés aumentarán, también lo hará la inflación. Este seguramente será el peor mercado bajista que haya visto en mi vida. Y digo esto porque 2008 fue catastrófico debido al endeudamiento excesivo. Desde entonces, los niveles de deuda se han disparado en todos los ámbitos. Nunca hemos visto esto niveles en la historia. Es por ello por lo que no puedo evitar pensar que el próximo mercado bajista será el peor que experimente en mi vida dado que el nivel de deuda actual es asombroso.

Precios al alza: "Es la peor inflación que hemos visto en muchas décadas y no va a desaparecer"

Pero, ¿qué me dice de aquellos economistas y políticos que no dan tanta importancia al apalancamiento excesivo que usted menciona?

Me alegra saber que ya no importa, es una excelente noticia (risas). Mi larga experiencia me ha enseñado que cuando en el mundo financiero y económico se comienzan a usar expresiones peligrosas como "esta vez será diferente" es el momento de preocuparse realmente. Quizás el mundo haya cambiado dinámicas que hemos visto durante siglos, pero estoy seguro de que en algún momento vamos a ver un aumento de los impagos y la gente va a perder mucho dinero. Espero perder el menos posible, pero creo que lo que está por venir va a ser realmente malo.

Mencionaba previamente la inflación y las tasas de interés. ¿Cree que la Reserva Federal esta perdiendo credibilidad al respecto?

Para algunos, entre los que me incluyo, nunca han tenido demasiada credibilidad, pero para la mayoría de la gente sí la tienen. Sin embargo, llevan diciéndonos durante meses que no nos preocupásemos por la inflación, que si ésta llegaba sería transitoria. Ahora se han dado cuenta de que tenemos inflación, que es la peor que hemos visto en décadas y que no se disipa como estaba esperado. Es por ello por lo que en algún momento el mercado debería comenzar a cuestionarse los mensajes procedentes de la Fed.

Deuda: "Es históricamente elevada y el próximo mercado bajista será el peor de mi vida"

Dado el panorama actual, ¿considera que la Fed se verá obligada a subir los tipos de interés de una forma más abrupta de lo que espera el mercado?

Aunque hayan indicado que acelerarán la reducción de sus compras de activos, en general creo que seguirán aguantando por mantener una postura acomodaticia todo el tiempo que les sea posible. Dicho esto, si el mercado comienza a resentirse en exceso, tomarán medidas al respecto. Aun así, en algún momento van a tener que subir tasas y eventualmente el mercado podría asumir unas expectativas que difieran en buena parte con lo que tenga en mente la Fed. Si la Fed y otros bancos centrales pierden el control de las expectativas es cuando veremos un mercado bajista que será bastante serio.

Desde su punto de vista, ¿qué clases de activos son más prometedores ahora mismo?

Si miramos alrededor del mundo, el mercado inmobiliario de muchos países, como Corea del Sur o Nueva Zelanda, sufre claramente una burbuja, en parte porque los tipos de interés son muy bajos. Los bonos se encuentran en burbuja en todo el mundo y nunca han sido tan caros a lo largo de la historia. Algunas acciones están empezando a formar burbujas. Tencent, Samsung, Apple... estas acciones nunca bajan, suben todo el tiempo. Así que la única clase de activos que sigue siendo barata son las materias primas. La plata ha bajado un 60% de su valor histórico y no está sobrevalorada. El azúcar ha bajado un 60 o 70% desde su máximo histórico.

Reserva Federal: "La Fed hará todo lo posible por retrasar todo lo posible la subida de los tipos de interés"

Este año se cumple el 15 aniversario de 'elEconomista'. España es una de las economías europeas que más altibajos ha sufrido durante dicho periodo de tiempo, dado sus altos niveles de deuda y desempleo ¿qué perspectivas tiene usted para un país como éste?

En parte ha respondido usted a la pregunta. La mayoría de los países europeos están muy endeudados. Europa tiene una enorme deuda y problemas demográficos. Cuenta con poblaciones muy envejecidas a las que se ha prometido un montón de cosas buenas para su jubilación, pero que hay que costear. Y el dinero para hacerlo escasea. No creo que la mayoría de los países europeos vayan a ser terriblemente exuberantes y exitosos en el futuro. No me gusta decirlo, pero si miramos por la ventana de Occidente, lo único que vemos es deuda. Estados Unidos es la mayor nación deudora en la historia del mundo, nadie ha estado tan endeudado. España, Francia y otros países también tienen una deuda demasiado elevada. Por el contrario, la mayoría de los países asiáticos tienen situaciones demográficas más vibrantes y menos apalancamiento. No creo que sea un secreto que a Asia le va a ir mucho mejor que a Occidente desde el punto de vista económico y demográfico. Pero me gusta mucho España y me encanta todo lo español.

Hablando de Asia, ¿le preocupan los problemas que experimentan algunas gestoras inmobiliarias como Evergrande Group?

El mercado inmobiliario chino se ha convertido en una gran burbuja en varias ciudades. Pekín ha sido consciente y lleva mucho tiempo intentando frenar esta situación sin demasiado éxito. Ahora están empezando a enfriarla y espero que lo consigan. Hay que pinchar una burbuja tan pronto como se pueda, aunque ello implique detonar quiebras. Espero que el Gobierno chino deje a estas entidades caer en el impago y obligar a una reestructuración. Aunque esta situación haya generado cierto pánico y se hable de una potencial ralentización de crecimiento, no debemos olvidar que, en EEUU, durante los años 20, hubo una gigantesca burbuja que se desplomó y contribuyó a la Gran Depresión de los años 30. Aun así, EEUU salió de este episodio como el país más poderoso del siglo XX. Es cierto que China tendrá problemas en los próximos meses y debera poner solución pero en mi opinión seguirá siendo el país más con mayor éxito del siglo XXI.