L. Alvear (Banco Sabadell): "TSB tiene recorrido para elevar la rentabilidad y adelantará sus objetivos"

El Sabadell da una vuelta de 180 grados en 365 días. La entidad pasa de buscar una fusión a cerrar la puerta y de querer sacudirse TSB a ser una palanca de crecimiento. Ahora vale casi el doble que hace un año en bolsa y, sin presiones en el capital, fija en dos sus metas: rentabilidad y digitalización. Para el primer objetivo, el de la rentabilidad, la franquicia británica hará de pilar del grupo, según apunta a elEconomista su director financiero, Leopoldo Alvear. Después de una complicada integración tecnológica en la primavera de 2018 que dio muchos dolores de cabeza al grupo, la entidad ya avanza que TSB alcanzará antes de tiempo su objetivo de ROTE (está en el 6% de cara a 2023).

Hemos vuelto a la casilla de salida con el Euribor, tras volver a caer en noviembre. ¿Su plan estratégico a 2023 contempla alguna subida de tipos de cara al último año o todo lo que pueda venir sumará enteros a sus objetivos?

Quisimos pecar de conservadores. La base del plan está hecha sobre unas curvas de rentabilidad menos optimistas que las del Euribor de mayo y la actual. Si se cumpliera la estimación actual, seguro que tendríamos mejor rentabilidad en la cuenta. Veremos repuntes en los tipos a corto plazo en Reino Unido. Me extrañaría que en diciembre no se produjeran. El segundo mercado es México (donde ya habido alzas), el tercero EEUU y el último, la eurozona. El BCE no tiene tiempo material para que pueda tocar los tipos antes de 2023.

La decisión del Banco de Inglaterra de no subir tipos en noviembre fue decepcionante para el mercado. Teniendo en cuenta que buscan reforzar su peso hipotecario en TSB y que ya ha llegado a un breakeven este año, ¿qué esperan de su filial?

Estamos muy contentos con su evolución. La valoración a inicios de año era de cero euros por parte de los analistas, pero ha tenido un cambio radical y no solo derivado de una única línea de negocio, sino que todas. En TSB, donde esperábamos tener un ROTE del 6% en 2023, con total seguridad lo vamos a alcanzar mucho antes. Las cosas están yendo mucho mejor de lo que esperábamos. Las tres palancas son ingresos, gastos y coste del riesgo. Están yendo en la línea de lo esperado e, incluso, un poco mejor en ingresos. Y de cara a 2022 vemos que la tendencia va a continuar y, por lo tanto, su rentabilidad va a seguir incrementándose.

"Buscamos operaciones con terceros que nos traigan más clientes o les dé mejores productos"

Han repetido en varias ocasiones que TSB no está en venta y de hecho, en octubre rechazaron una oferta de 1.200 millones de Cooperative Bank. Pero, en caso de que se vendiera, ¿se cierran a hacerlo por un importe inferior a lo le costó a Sabadell, 2.300 millones de euros?

Lo primero es que la oferta de Cooperative Bank fue no solicitada. Por otro lado, pensamos que la rentabilidad de TSB va a seguir creciendo. El tema de la franquicia ha estado muy encima de la mesa porque el año pasado el banco tenía mucha presión en términos de capital, entre otras cosas, pero ese ya no es el caso. En la actualidad, Sabadell está muy cómodo con su posición de capital y por lo tanto lo que queremos es mejorar la rentabilidad, que es donde no estamos cómodos, y creemos que en la filial británica hay mucho recorrido para incrementarla: la de TSB, y por ende, la del grupo. Nuestro foco ahora mismo está en incrementar la rentabilidad de todos los negocios. No tenemos ninguna presión en términos de capital y por lo tanto no tenemos ninguna presión para desinvertir activos.

La variante ómicron añade más incertidumbre a la economía. ¿Cree que ha sido acertado liberar parte de las provisiones en TSB?

En Reino Unido hemos liberado algunas provisiones, pero menos que el resto del sector y es fruto de la evolución macroeconómica. El paro en el país está muy por debajo del 5%. Es un movimiento sectorial, y actuamos en consecuencia, pero no estamos siendo en absoluto agresivos con la liberalización de provisiones. De hecho, de las que se adoptaron en 2020 de manera extraordinaria por el Covid no hemos liberado ni la mitad.

El Banco de España ha vuelto a insistir esta semana en que algunas entidades necesitarán seguir realizando provisiones, ¿se dan por aludidos?

No, pero si hablamos en términos de coste de riesgo miraría cuatro cosas. Cuando nos comparamos con el resto de bancos en España mantenemos aún un coste de riesgo más elevado que el de los demás y lo hemos bajado menos, aunque obviamente es muy inferior al del 2020, que incluía todos los extraordinarios vinculados al Covid. Estamos apuntando a un coste de riesgo de algo más de 50 puntos básicos para el año y por encima de 70 puntos, incluyendo los activos improductivos. Cuando miro la perspectiva del CoR para el 2022 me gusta mirar cuatro carteras (sobre un volumen crediticio de 152.438 millones de euros). La primera sería aquella que tiene que ver con los préstamos que no han tenido ningún impacto como consecuencia de la pandemia, la que no está afectada ni por moratorias ni por ICOs. El comportamiento de esta cartera está siendo mejor de lo esperado, con un flujo de entradas de mora muy contenido. La segunda, está sujeta a moratorias en términos de hipotecas o consumo, y aquí la verdad es que sí tenemos una foto ya bastante clara: el comportamiento es muy estable, con una mora del 13% los dos últimos trimestres. Después tenemos una tercera subcartera, que es la ICO, con préstamos en carencia que vencerán, sobre todo, en el segundo trimestre de 2022, que será cuándo veamos el pico de la morosidad, aunque no esperamos grandes variaciones.

"La idea es que la mora esté debajo del 5% en 2023, pero es previsión de mayo, ahora soy más optimista"

¿Mantienen el objetivo de morosidad inferior al 5%, como se planteó hace entorno a un año?

El objetivo que hemos dado es el de morosidad con adjudicados. Ahí estamos sobre el 4,4% y nuestra idea es que, para el 2023, estemos por debajo del 5%. Honestamente, estos son datos de mayo, y hoy, si cabe, soy algo más optimista.

Apuestan por avanzar en digitalización, especialmente en el negocio de particulares en España. ¿Han evidenciado ya avances? Anunciaron además el lanzamiento de una cuenta online, ¿cuándo llegará?

El 95% de las intervenciones de servicing (transaccionalidad con los cliente) ya son digitales, estamos en línea con los competidores. Ahora ponemos el foco en cómo apoyar a las ventas a través de la digitalización. Para ello hay diversos proyectos en términos de mejora de canales. La cuenta online ya la estamos terminando y la lanzaremos en el primer semestre de 2022. Pero la reestructuración del negocio de particulares va mucho más allá que la digitalización. Está enfocada en la especialización por productos, en tener managers en oficinas especializados en productos determinados para dar más valor añadido y mejor información al cliente.

Esta semana han cerrado la venta de la filial de renting a ALD Automotive, ¿plantean seguir realizando ventas?

Lo de ALD Automotive no ha sido una transacción para ganar capital porque no tenemos presión. Nosotros buscamos acuerdos con terceros para, o bien tener acceso a nuevos clientes o bien ser capaces de ofrecerles mejor producto. Honestamente, no creo que haya muchas más cosas que vender, porque ya hicimos lo de los fondos el año pasado (vendió su gestora a Amundi por 430 millones).

El BCE vuelve a presionar a la banca con reactivar las ventas de carteras de activos improductivos, ¿preparan operaciones?

Haremos cosas, pero no masivas. Creo que no va a haber grandes ventas en el mercado. Desconozco si vamos a ver transacciones de miles de millones en un futuro cercano, pero lo que sí veremos son operaciones de decenas de millones, y nosotros participaremos en ellas como todos los demás.

Dividendo

Banco Sabadell ha anunciado un payout de cara a los resultados de 2021 del 30%, que está por debajo del 40%-50% que registraba anterior a la pandemia. No obstante, solo el hecho de anunciar un dividendo en metálico sorprendió positivamente al consenso de mercado, donde había dudas sobre si retomaría este ejercicio su retribución ante la ausencia de rentabilidad en el banco. Cerró 2020 con un ROTE (rentabilidad sobre el capital tangible) del 0%.

¿Considerarían aumentar el dividendo o un programa de recompra de acciones, siguiendo los pasos del sector, al tiempo que se vaya cumpliendo el plan estratégico del banco? "Nuestro escenario es ver qué hacemos en términos de retribución al accionista de forma recurrente. En mi opinión, ésta tiene que estar ligada a un nivel de rentabilidad, es decir, después de retribuir al accionista me debe permitir sostenerme e incrementar mi ratio de capital con un crecimiento de balance. En nuestro caso, la intención del consejo es distribuir un 30% del resultado de 2021. ¿Cuándo se va a producir? Una vez cerremos el año, se hará una propuesta y la Junta de Accionistas es la que tiene que aprobar este dividendo", asegura Leopoldo Alvear, que apunta el primero de los pagos con cargo a este ejercicio hacia la primavera del próximo año siguiendo este esquema.

"El dividendo está acotado con el nivel de rentabilidad que tenemos. En el momento que vayamos incrementando nuestra rentabilidad habrá oportunidad para que el consejo se plantee otros niveles de remuneración al accionista más acorde con la rentabilidad", afirma.

Banco Sabadell tiene como objetivo mantener una ratio de capital del 12% en términos fully loaded y un colchón MDA de 350 puntos básicos (sobre los requerimientos totales del banco. "Estamos en los 388 puntos básicos. En este año hemos incrementado nuestro libro de crédito, hemos crecido en términos de consumo de capital en más de 7.000 millones de euros los primeros nueve meses y, sin embargo, hemos sido capaces de generar capital, 12 puntos básicos más que en diciembre. Y esa es la clave de todo banco", concluye Alvear.

¿Fusión con BBVA?

BBVA dejó hace dos semanas, una vez más, la puerta abierta a una posible consolidación del sector en España, un año después del primer intento de compra sobre Sabadell. ¿Teme una opa de nuevo de BBVA? "Ni temer ni no temer. Es algo que nosotros no podemos gestionar, no está en nuestra mano. El mandato que tenemos del consejo es el de incrementar la rentabilidad del banco en su perímetro actual y ese es el mandato en el que estamos trabajando, con un plan estratégico que, aposta, fue muy corto, de dos años y medio. Desde entonces, estamos siendo capaces de hacer delivery de ese plan en los tres trimestres de este año; el comportamiento de la acción nos indica que el mercado está de acuerdo con lo que estamos haciendo [Sabadell es el banco más alcista del año, con ganancias del 65%, la mayor de su historia en un año]", reconoce el director financiero de Banco Sabadell.

"Nuestro mandato es incrementar la rentabilidad del banco. El año pasado teníamos un 0% de ROTE [rentabilidad sobre el capital tangible], y el objetivo es llegar a más de un 6% en 2023. Vamos mejor de lo que esperábamos y, en cualquier caso, creo que tenemos mucho recorrido. Desde el punto de vista del banco, nuestro mandato es único y es el de permanecer independientes y para ello tenemos que incrementar la rentabilidad. Sobre lo que puedan hacer los demás, no tenemos ningún tipo de control". Y no lo tienen, pero la entidad sí ha logrado doblar la capitalización en mercado en doce meses y, de algún modo, esto dificulta una posible opa...

"Lo único que podemos hacer para mantenernos independientes es incrementar la rentabilidad del grupo, pero la actual y la futura. Estamos cerca de un 4% de ROTE en el tercer trimestre y ambicionamos a superar el coste del capital en un futuro. Queremos llegar al 6% en 2023 y espero que podamos, incluso, superarla. A medida que incrementemos la rentabilidad del grupo, probablemente, sea menos interesante desde un punto de vista financiero una operación de M&A [fusiones y adquisiciones]", sentencia Alvear.