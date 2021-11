elEconomista Madrid

El próximo martes 30 de noviembre El Economista organiza el I Foro de la Inversión ESG y Financiación Sostenible, en el que a través de cuatro mesas redondas se debatirán distintos aspectos relacionados con la sostenibilidad, como los costes de la financiación verde, los retos pendientes en materia de inversión ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés), la transparencia de las compañías en este tema y qué ha supone para las empresas el reto de adaptación.

El evento, que se retransmitirá por streaming, contará con la presencia de Montserrat Martínez Parera, vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y Pablo de Ramón-Laca, director general del Tesoro y Política Financiera, para inaugurar y clausurar el acto, respectivamente.

La importancia que ha adquirido la sostenibilidad justifica la organización de esta jornada por elEconomista, medio que cuenta con su propia sección dedicada a estos temas. En una década, un tercio de toda la inversión mundial, incluyendo renta fija y renta variable, será ESG. Los flujos que se dirigen hacia la inversión responsable ya son abrumadores y no harán sino crecer. Compañías de todo el mundo se encuentran en pleno giro hacia el verde.

En este escenario, elEconomista se presenta como el primer medio de comunicación en elaborar un ranking de ESG. El Ranking ESG elEconomista se elabora con un algoritmo propio que combina el ranking ESG de S&P Global (35%), el ranking ESG de Sustainalytics, compañía de Morningstar (35%), la nota de gobernanza de ISS, (10%) la calificación de emisiones de CDP (10%) y la nota de divulgación (ESG Disclosure Score) de Bloomberg (10%).

Con el objetivo de arrojar algo de luz, y de facilitar al inversor un mayor conocimiento sobre el compromiso de las empresas españolas con las cuestiones ESG, nace el Foro de elEconomista de Inversión ESG y Financiación Sostenible. En la primera mesa redonda, dedicada a los costes de la financiación sostenible, participarán Adolfo García Nombela, Head of Finance & INsurance de Endesa, Ángel Beltrán, Head of ESG DCM Solutions- Santander Corporate & Investment Banking, Ángel Tejada, responsable de bonos verdes y sostenibles de BBVA, Susana Meseguer, Director of Finance at Repsol, Jesús Martínez, Director de Financiación y Tesorería de Iberdrola, y David Maroto, director de Financiación de Telefónica.

En la siguiente mesa, centrada en los retos pendientes en ESG para el corto plazo, estarán Esther Duarte, directora de Recursos Corporativos de AEDAS Homes, Pedro Saura, presidente de Paradores, Nuria Rodriguez, directora de Medio Ambiente y Responsabilidad Social de Naturgy, Severiano Solana, director de Estrategia y Seguimiento de Sostenibilidad de CaixaBank, Carlos Ruiz, director de Sostenibilidad y Riesgos de Enagás, y Alfonso Pascual, Director de Sostenibilidad de ENGIE España.

En la tercera mesa redonda se debatirá sobre la transparencia de la sostenibilidad e intervendrán Oswald Wolfe, director de Sostenibilidad, RRII y Comunicación del Grupo Acerinox, Maria Luisa de Francia, directora financiera de Pharmamar, Pablo Bascones, Socio responsable de Sostenibilidad y Cambio Climático de PWC, Isaac Ruiz, Head of ESG de Siemens Gamesa, Eduardo Ripollés de la Peña, director de desarrollo institucional de MAPFRE AM, y Cristina Moral, Gerente de Responsabilidad Corporativa de Ferrovial.

Por último, en la cuarta mesa redonda que girará en torno al auge del ESG en las empresas y cómo ha cambiado la forma de gestionarlo internamente debatirán Carolina Castillo, directora de Partners de Microsoft en España, María Teresa Sanfeliu, Vice President Internal Quality, H&S and Innovation del Grupo Applus+, Antoni Mansilla, director de Operaciones del grupo y miembro del Comité de Dirección Logista, y Mariví Sánchez Jiménez, Directora de Sostenibilidad y Comunicación de Grupo Calvo.