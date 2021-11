Cómo invertir en la avalancha de CoCos bancarios

Bancos y aseguradoras están sacando provecho a una herramienta que se creó a su medida tras la crisis de deuda de la zona euro en 2012 para reforzar sus niveles de capital. En los últimos meses las entidades han generado una avalancha de financiación de deuda perpetua con costes de financiación que han caído por debajo del 4% por primera vez en la historia.

Los CoCos (acrónimo de bonos contigentes convertibles) han invadido el mercado en los últimos meses ante el temor, fundado, de que los costes de financiación a corto/medio plazo de tiempo puedan subir. Al parecer, el arranque del nuevo curso escolar fue el más concurrido en emisiones de deuda perpetua por parte del sector financiero europeo desde 2014, según Bloomberg, con 9.500 millones de euros en tres semanas. Pero ¿se puede invertir en ellos? Y, quizás más importante, ¿merece la pena hacerlo teniendo en cuenta que la rentabilidad que ofrecen cada vez es inferior? Hay fondos de inversión que sí dan acceso al inversor particular a este universo, en mayor o menor medida, ya que dedican un porcentaje de su cartera exclusivamente a deuda perpetua.

La banca y las aseguradoras han inundado de papel el mercado en los últimos meses en busca de financiación después de que el Banco Central Europeo (BCE) en su reunión de comienzos de septiembre reconociera abiertamente estar pensando en un tapering [o una reducción progresiva de las compras del organismo], que es básicamente la antesala de una futurible subida de tipos. No obstante, es algo que no se prevé hasta 2024 en la zona euro, por el momento.

Las emisiones de CoCos se han generalizado entre las entidades europeas, que temían un rebote de los costes de su deuda y, de hecho, el breve, pero escarpado, repunte del Euribor hace un par de meses -del -0,49% al -0,44%- provocó algún susto en la parte de renta fija, con la inflación en máximos y presionando al alza. Pero se ha vuelto a desvanecer. Existe tanta liquidez en el mercado que el institucional se lanza a emisiones de deuda perpetua (teóricamente, aunque los CoCos ofrecen una ventana de canje por acciones usualmente) que ofrecen rentabilidades anuales inferiores, incluso, al 4%.

En lo que va de año siete de las mayores entidades europeas han emitido CoCos con un cupón inferior al 4%. De ellas dos son españolas y cuentan con el récord de mínimo coste de financiación del sector del Sur de Europa. Se trata de CaixaBank y Banco Santander, que en dos semanas consecutivas de septiembre lanzaron al mercado dos emisiones de 750 y 1.000 millones de euros, respectivamente, a un cupón anual del 3,625%. El holandés Rabobank emitió en abril un CoCo de 750 millones al 3,1%, todavía más bajo (ver gráfico).

La cuestión es que España es el país que registra una mayor caída de los costes de financiación de deuda perpetua frente a los comparables europeos, de Francia e Italia, donde se han colocado bonos perpetuos al 4,6% y el 5,31%, respectivamente. BNP colocó 1.250 millones en febrero al 4,625% y Société Géneralé, en mayo, otros 1.000 al 4,75%. En Italia Unicredit colocó CoCos en julio al 4,45% y Banco BPM, en enero, al 6,5%.

Los CoCos emitidos por las entidades españolas se han colocado a un cupón medio del 4,53%, 114 puntos básicos por debajo de la media de 2020 (en el 5,67%). Banco Santander, que emitió otros 1.000 millones en CoCos en mayo de este año a un 4,75%, ha reducido su coste financiero en 112,5 puntos básicos. El último bono convertible de Caixa hay que buscarlo en 2020 y por él paga un cupón del 5,875%(para 750 millones colocados).

Unicaja y Banco Sabadell anunciaron, asimismo, la semana pasada la emisión de bonos convertibles, por 500 y 750 millones de euros. Para la entidad andaluza es la primera emisión de deuda perpetua que realiza tras la conversión de los CoCos procedentes de Banco Ceiss en 2016. Por su parte, la firma que capitanea César González-Bueno sí tiene con qué compararse. Colocó en marzo otros 500 millones con un cupón del 5,75%, 75 puntos básicos más que la emisión de noviembre.

Cómo invertir en CoCos

Los fondos de inversión ofrecen la posibilidad de invertir en deuda perpetua, aunque no de manera específica, sino que estarían dentro de la deuda subordinada. Solo se comercializan ocho fondos en España con más de la mitad de la cartera dedicada a CoCos, según Morningstar, con una rentabilidad anualizada a 3 años del 9,7% en el caso de BlueBay Financial Capital EUR. Algebris Financial Credit W EUR es el segundo vehículo más rentable para invertir en CoCos, con un retorno anual del 10,98% y a tres años, del 9,13%. El tercer fondo más atractivo, ya que ofrece un 8,7% para un periodo de tres años, es Lazard Capital FI SRI RVC EUR, con un 62,64% de la cartera invertida en CoCos.