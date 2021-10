Tomás Pintó (Bestinver): "Vemos valores y sectores donde hay tanta oportunidad como en septiembre del año pasado"

Víctor Blanco Moro Madrid

La gestora presenta su carta trimestral para un periodo, el tercer trimestre de este año, que no ha sido fácil para los gestores. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga y destacan cómo, después del repunte de la volatilidad que se ha producido en los últimos meses, ahora han abierto nuevas oportunidades.

"La recuperación en V ya ha pasado y es ahí donde el mercado tiene más dudas. Si lo juntamos con los problemas que estamos viendo en las cadenas de suministro, es una situación que crea mucha incertidumbre", explica Tomás Pintó, director de Renta Variable Internacional en la gestora, sobre la evolución de los mercados en los últimos meses.

La inflación ha sido elemento que ha puesto nerviosos a los inversores en los últimos meses. "La hemos visto por todos lados, desde el gas, hasta el café, el estaño...", explica Pintó.

Sin embargo, desde la gestora española se suman a las voces que confían en que se trate de un fenómeno temporal, que terminará por revertirse, ya que siguen existiendo fuerzas que van a meter presión bajista a la inflación. "Creemos que va a haber más inflación que en los años anteriores, pero no hay que olvidar las tres D: demografía, disrupción tecnológica y deuda, son factores más deflacionistas", señala Pintó. "Estamos preparados", recuerda.

Sacar partido de las caídas

Después de un trimestre en el que la volatilidad ha aumentado en los mercados, desde la gestora destacan el lado bueno de esta situación, y cómo han surgido nuevas oportunidades de inversión en las que encuentran un valor interesante. "Ahora encontramos mucho valor en muchos de los valores que analizamos. Vemos valores y sectores donde hay tanta oportunidad como en septiembre del año pasado", explica Pintó.

Así, la gestora parece ver oportunidades interesantes, como las que se podían encontrar antes de la llegada de la vacuna, que ha propiciado una recuperación fuerte de los mercados en los últimos meses.

Así, en renta variable internacional, la gestora ha aprovechado para entrar en algunas de las compañías que forman parte de ciertos sectores que se han visto especialmente castigados. Los gigantes tecnológicos de China son un buen ejemplo. "Hemos incrementado algo la exposición en Alibaba y Tencent", explica Pintó, y añade a la lista firmas de otros mercados, como "Harley Davidson, Royal Dutch Shell, o BP", empresas en las que también han aprovechado para aumentar la exposición en el trimestre.

Fondo ibérico

Ricardo Seixas, director de renta variable ibérica de la gestora, destaca cómo en los últimos tres meses han hecho "muy pocos cambios", y resalta cómo tener una "cartera equilibrada" ha permitido "sobrevivir bien a un trimestre realmente complicado".

Seixas destaca la entrada de la gestora en Greenvolt, compañía portuguesa de biomasa. "Al cierre del trimestre Greenvolt llevaba un 40% acumulado, y salió a bolsa en julio", destaca Seixas. "Entendemos que los precios de este mes reflejan mucho mejor las expectativas reales de negocio de esta empresa", señala.

"Mantenemos una cartera bastante pro cíclica"

La cartera internacional de la gestora se mantiene inclinada al ciclo en este momento. "Mantenemos una cartera bastante pro cíclica, inclinados a comprar cosas relacionadas con historias de apertura, empresas que han sido bastante afectadas", explica Seixas.