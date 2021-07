Jaime Vázquez (Bestinver): "Invertimos en China para ver las tendencias que llegarán a Occidente"

Ángel Alonso Madrid

Aunque la gestora de Acciona es conocida por sus buques insignia (Bestinfond, Bestinver Internacional o Bestinver Bolsa) la firma cuenta entre su gama con productos como Bestinver Hedge Value, un fondo de inversión libre gestionado por Jaime Vázquez, analista senior de consumo de la firma, junto a Miguel Dolz, que consigue una rentabilidad a cinco años del 11,8%. El año pasado logró un rendimiento del 19% y en 2021 está consiguiendo un 9% (con datos hasta mayo). Con 278 millones de euros de patrimonio, este hedge, centrado en compañías de consumo, sirve de pequeño laboratorio de ideas de valores que luego pasan al resto de fondos, como Hellofresh o Delivery Hero.

¿Por qué tiene este fondo ese sesgo hacia las firmas de consumo?

Si te fijas en las 20 compañías más grandes que se han creado en este siglo, todas entran en el universo de consumo, entendido de forma amplia, como el sector tradicional de bebida y comida; negocios digitales como las plataformas, los agregadores, compañías de fintech... Puede parecer un universo limitado, pero es tan amplio y dinámico, con tantos subsectores, que permite una diversificación más que suficiente en temáticas y geografías con poca correlación entre sí.

Algunos gestores todavía miran con recelo a las firmas digitales.

Claramente hay gestores que no han sabido evolucionar y se han quedado en sectores tradicionales, que son una fuente de buenas inversiones. Pero creemos que hay compañías que a primera vista pueden parecer caras, porque generan pérdidas, pero que son muy interesantes. Hay que distinguir por qué pierde dinero. En el mundo del consumo, la inversión pasa la mayoría de las veces por la cuenta de pérdidas y ganancias, no se capitaliza, como en una empresa industrial. De ahí que los métodos tradicionales de valoración aporten muy poco en muchos de estos sectores y, si no tienes experiencia en analizarlos, te puedes perder buenos negocios. Hay que entender bien la rentabilidad de cada pedido para entender la rentabilidad potencial del negocio en su conjunto, y normalizar los márgenes.

¿Cómo puede afectar a su potencial de crecimiento la rotación de los inversores hacia el value?

La pandemia ha acelerado una tendencia estructural que ya existía. Es un salto sobre el que se va a seguir creciendo, aunque a otro ritmo. Pero todos esos clientes que han cambiado de hábitos siguen ahí. Lo que hay que analizar es cuánto de ese crecimiento del año pasado se puede perder. Por ejemplo, en las empresas de food delivey podemos desglosar el crecimiento entre el número de clientes, que creemos se va a mantener; del pedido medio, donde puede haber más normalización, y la frecuencia, que va a perder un poco de ritmo.

¿Cuáles son las principales posiciones del fondo?

Las principales posiciones son Delivery Hero y Hellofresh, y también Sea Limited, Alibaba y Afterpay. Este año hemos entrado en la polaca InPost, Etsy y About You. Y hemos aumentado el peso en Doordash.

¿Tiene alguna compañía asiática en cartera?

En China tenemos Alibaba, Tencent, Meituan, y JD. No somos top down a la hora de seleccionar valores, pero es muy interesante estar invertidos en China ahora, porque se han librado ya del Covid. Y nos conviene seguir invertidos en esta región para seguir aprendiendo, para ver lo que vendrá al resto del mundo, porque van por delante en digitalización.

¿Cómo realizan la selección de valores para el 'hedge'?

Antes de hablar de los valores y cómo los seleccionamos, nuestra primera reflexión es que cada vez vemos una mayor interrelación entre las compañías, entre el comercio electrónico y la publicidad. Hay una mayor relación entre ecommece y pagos, entre pagos y servicios financieros, entre juegos para móviles y ecommerce, entre logística y negocios de la última milla... Las fronteras están cada vez más difuminadas y estamos avanzando hacia un mundo que seguramente acabe dominado por 15 o 20 grandes ecosistemas. Y creemos que este tipo de intersecciones generan oportunidades de inversión que estamos siendo capaces de identificar gracias a nuestro análisis y nuestra experiencia de lo que ha pasado, en concreto en China, que lleva varios años por delante de Occidente en aspectos de la digitalización.

¿Cómo se produce esa evolución?

Por ejemplo, la empresa australiana Afterpay, que en teoría es de pagos y servicios financieros, va evolucionando hacia una firma de publicidad, vendedora de tráfico, e incluso eventualmente hacia una plataforma de ecommerce. O la brasileña Locaweb, que se parece mucho a Shopify, que facilita el ecommerce a pequeños comerciantes, con soluciones que van desde logística, pagos, software... Delivey Hero parece una compañía grande, que capitaliza 30.000 millones, pero probablemente termine formando parte de uno de estos megaecosistemas mundiales. Podría tener sentido que terminara en el de Sea Limited, que es el Amazon del Sudeste asiático.

¿Por qué les gusta tanto Delivery Hero y Hellofresh?

Las tenemos en cartera desde hace ya cuatro o cinco años. Nos salimos de JustEat hace un año, pero Delivey Hero la tenemos desde su salida a bolsa en junio de 2017. Es la mayor posición junto con Hellofresh. Está presente en 40 países, con posición de liderazgo en casi todos ellos. Han realizado una adquisición en Corea que prácticamente duplica el tamaño de la compañía. La compraron barata pero antes de la pandemia. Nació como un generador de tráfico para los restaurantes, pero vieron la importancia de realizar un reparto hecho por ellos mismos y ahora más de la mitad de las órdenes ya son ejecutadas por ellos. Se han metido en el negocio de quick commerce, que consiste en abrir dark stores, almacenes por las ciudades, y son capaces de repartir lo que pidas en 15 minutos. Creemos que es una tendencia imparable porque nos estamos haciendo cada vez más exigentes con los repartos. Asia representa el 70% de la compañía, Corea es prácticamente la mitad y tiene muchos años por delante.

¿Qué potencial de crecimiento tienen todavía estas compañías?

Si miras la frecuencia en Corea, la gente lo usa ya cinco veces al mes. En Reino Unido, los clientes de Just Eat lo usan 11 veces al año. En China ya se usa incluso para el desayuno o para pedir un café. Y lo mismo diría de Hellofresh, donde cada vez hay que pedir la comida con menos preaviso y la oferta de menús es más amplia. Se está metiendo en el negocio de los precocinados y compiten directamente con los supermercados, por lo que su potencial es infinito.

Al final estas firmas digitales necesitan de la logística. ¿Qué firmas de este tipo tienen en cartera?

InPost, por ejemplo. Pero estas compañías gigantes de ecommerce al final tienen sus propios negocios logísticos. JD, que es el Amazon de China, tiene 700 almacenes propios y abre su logística a terceros, no solo a los comerciantes de su market place, sino incluso para los que no lo son. Eso lo vemos también en Brasil, donde Via Varejo cuenta con sus almacenes y tiendas para negocios de la última milla también. Y es una empresa que además está abriendo su negocio logístico a terceros.