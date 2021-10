Singular Bank compra la filial de banca privada de UBS en España

Ángel Alonso Madrid

Singular Bank, la firma creada por el ex CEO del Banco Santander Javier Marín junto al fondo de capital riesgo Warburg Pincus como socio, acaba de dar un salto cualitativo en su estrategia corporativa con la adquisición de la filial de banca privada de UBS en España.

Con esta operación, se convierte en la primera firma independiente en este segmento por patrimonio bajo gestión, con aproximadamente 20.000 millones de euros. Es un paso de gigante, puesto que pasará de gestionar 6.000 millones a una cifra que le sitúa entre las grandes firmas de banca privada en España, adelantando a Banca March y encontrándose solo por debajo de Caixabank, Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter, según el ranking de Fundspeople.

Es el cuarto movimiento que realiza Singular Bank, entidad que se configuró con la compra a Société Générale del banco digital Self Bank y que ha ido creciendo mediante otras adquisiciones, como la filial española de la luxemburguesa KBL, Quintet Private Bank, el negocio de la boutique de inversión MG Valores y la gestora independiente Belgravia. Pero no será el último puesto que la firma no descarta seguir creciendo mediante otras compras.

La filial de banca privada de UBS en España era una de las piezas más codiciadas, después de que la entidad suiza filtrara su intención de querer desprenderse de lo que considera negocios poco estratégicos para el grupo a nivel global.

Fuentes del mercado apuntan a la buena sintonía que se ha producido entre las partes a la hora de llegar a un acuerdo, descartando a otros competidores, después de meses de negociaciones. Aunque el acuerdo se reduce a banca privada, Singular Bank y UBS han acordado el acceso de los clientes de la firma de Marín a productos y servicios de la entidad suiza.

La adquisición de UBS se suma a la de Abante, conocida la semana pasada, que ha formalizado la compara del 70% de Dux Inversores, lo que le abre la puerta a su implantación en el País Vasco. Un indicativo más de que las firmas de asesoramiento están inmersas en un proceso de consolidación.