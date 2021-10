Las acciones de la farmacéutica Merck se disparan tras demostrar que la píldora Covid funciona

Las acciones de la farmacéutica Merck registraron su mejor dato en cinco años el pasado viernes 1 de octubre tras conocerse los resultados de los estudios sobre su píldora Covid. La compañía comenzó la mañana con un crecimiento del 8,4%, alcanzando un valor por participación de 81,56 dólares. Al cierre del NYSE, el precio de la acción se estabilizó en 81,40 dólares.

En un momento en el que la variante Delta está sacudiendo gravemente a la población mundial, estos análisis demostraron que el medicamento de la compañía reducía drásticamente el riesgo de enfermarse gravemente o morir a causa del Covid-19. De hecho, este hallazgo pretende aliviar notablemente las unidades de cuidados intensivos, ya que permitirá administrar un tratamiento efectivo sin necesidad de ir al hospital, lo que ha supuesto un gran espaldarazo para el valor de Merck.

El medicamento podría estar en circulación durante los próximos meses

Este medicamento, denominado molnupiravir, redujo el riesgo de hospitalización o muerte en un 50%, tal y como explicaron desde la compañía en un comunicado conjunto con su socio Ridgeback Biotherapeutics. Los resultados fueron tan alentadores que Merck dejó de inscribir pacientes en los ensayos clínicos y pasó a iniciar el proceso de obtención de la autorización reglamentaria.

"No podríamos estar más emocionados con los resultados", dijo el director ejecutivo de Merck, Rob Davis, en una entrevista, tal y como recoge Bloomberg. "No tienes que ir al hospital, no tienes que ir a un centro para que te lo administren. Es una pastilla que puedes tomar en casa".

Por otro lado, la administración estadounidense, que ya ha comprado 1,7 millones de dosis por 12.000 millones de dólares, ya ha puesto de manifiesto su intención de aprobar su comercialización con el mayor apremio posible. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU, calificó los datos como impresionantes e indicó que los reguladores actuarían rápidamente para revisarlos una vez que se presente la solicitud.

Merck tiene la intención de obtener la aprobación de otros reguladores a nivel internacional para poner en circulación más de 10 millones de dosis para finales de año.

El lanzamiento del molnupiravir a nivel mundial supondría un punto y aparte en la pandemia. Este medicamento está reservado a pacientes con Covid-19 no hospitalizados que han tenido síntomas durante cinco días o menos y están en riesgo de contraer una infección grave.

A pesar de que ya existían medicamentos para paliar el coronavirus, estos estaban destinados a los pacientes menos graves o eran realmente engorrosos de administrar, por lo que esta nueva medicación promete un cambio en el tratamiento del Covid.

No obstante, los reguladores de salud de EEUU han instado a la población a que no cambie su posición hacia las vacunas, que siguen siendo el principal arma para combatir la pandemia.

Un cambio de criterio en la sociedad que ya ha asustado a los inversores. Con el triunfo de una pastilla que puede paliar el Covid-19, los expertos tienen miedo de que los ciudadanos resten importancia al peligro del virus. Esta tendencia se ha visto reflejada en las acciones de Moderna y Pfizer. El valor de las participaciones de Moderna cayó un 13%, mientras que el de Pfizer solo se redujo en un 1,3%, ya que también está desarrollando una píldora similar a la de Merck. Las acciones de BioNTech, por su parte, cayeron un 11% en el NASDAQ.