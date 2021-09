Biogen encadena ocho sesiones bajistas y vale 6.600 millones menos por los retrasos de su fármaco contra el Alzheimer

La cotización bursátil de las grandes farmacéuticas suele estar marcada por los grandes anuncios de medicamentos revolucionarios y por las noticias sobre su investigación. Si Biogen vio la cara de la moneda el 7 de junio subiendo un 38% tras obtener el visto bueno para la comercialización de un fármaco contra el Alzheimer, las pobres cifras de venta han enfriado los ánimos de los inversores.

Así, la compañía acumula 8 sesiones bursátiles a la baja -aún no ha cerrado un día en positivo en lo que va de mes-, destacando la caída del 6,66% de este jueves. En total, la empresa se deja un 13% en este periplo bajista, lo que equivale a perder más de 6.600 millones de dólares de capitalización bursátil.

Pese a ello, su valor en bolsa sigue siendo notablemente superior al anuncio del medicamento a primeros de junio. Antes de este, Biogen cotizaba en el entorno de los 270 dólares, y llevaba todo el año en un canal paralelo entre los 260 y los 280 dólares. El anuncio de la aprobación del Aduhelm, como denominaron al fármaco, llevó a las acciones a superar los 400 dólares, marcando máximos intradía en los 468,2 dólares por título. Este viernes, sus acciones cerraron en 299,81 dólares.

El CEO de Biogen, Michel Vounatsos, confesó este jueves que "el lanzamiento va más lento de lo que anticipamos inicialmente", puesto que solo unos 50 centros médicos de EEUU han administrado alguna dosis del fármaco, lo que ha llevado a la compañía a revisar sus "ya muy bajos objetivos de venta" para este año.

Sospechas sobre el proceso de aprobación

La aprobación del Aduhelm no estuvo exenta de polémica. Cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) dio luz verde a su comercialización, varios investigadores cuestionaron los datos de los ensayos clínicos que Biogen usó para lograr un visto bueno por procedimiento acelerado. En un movimiento poco corriente, la FDA retiró semanas después parte de la prescripción, que ya no sería para todos los pacientes con Alzheimer sino solo para aquellos con deterioro cognitivo leve o demencia leve.

Esta polémica ha llevado a la sanidad estadounidense Medicare a estudiar si cubrir el coste del medicamento, que asciende a 56.000 dólares anuales. De esta forma, algunos centros médicos no lo administran al no saber si su coste será reembolsado, otros no cuentan con los medios técnicos para hacerlo -en forma de infusiones- y otros médicos se muestran escépticos con los resultados de las investigaciones del Aduhelm y sus beneficios para los pacientes.

Al mismo tiempo, legisladores estadounidenses están indagando si la aprobación por la vía rápida del medicamento fue fruto de una presunta reunión extraoficial de la compañía con un alto cargo de la FDA.

Wall Street estimaba unas ventas para el tratamiento de entre 50 y 60 millones de dólares este año, y de unos 12.000 millones a lo largo del tiempo que durase la patente.