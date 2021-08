Acoso y derribo a Cathie Wood: los bajistas más salvajes atizan a la musa de la tecnología

Michael Burry, el inversor que se hizo famoso por apostar a favor del colapso del mercado inmobiliario en EEUU en 2008, ha sido el último bajista en atacar a los fondos y ETF de ARK Invest, la firma de Cathie Wood. Con una posición en corto de 31 millones de dólares. El sabueso de las subprime no es el único. Nuevos hedge funds como Laurion Capital, GoldenTree AM o Cormorant AM también esperan la caída de Wood para hacerse de oro. En total, mantienen posiciones cortas en ARKK. El ETF más famoso de Wood Disruptive Innovation acumula posiciones bajistas de 2.600 millones de dólares.

Duelo bajo al sol en Wall Street entre dos de los inversores más mediáticos en estos momentos. En un rincón, Michael Burry, excampeón que tumbó a los grandes pesos pesados de la Gran Manzana en 2008. Cuando nadie veía nada antes de la caída de Lehman Brothers, Burry detectó que el mercado inmobiliario de EEUU estaba sostenido por un hilo, como eran las hipotecas subprime.

En el otro rincón, se encuentra Cathie Wood, la actual campeona con sus fondos cotizados en tecnología. En 2020, la inversora fue de las más exitosas gracias a la recuperación de las bolsas. Wood ha acaparado la atención de los medios por sus arriesgadas previsiones y grandes rendimientos. Es una defensora a ultranza de Tesla y el bitcoin.

Son los dos nombres propios que resumen dos filosofías de inversión y una de las grandes incógnitas de la coyuntura bursátil: ¿Dónde está el techo de las compañías tecnológicas?

El ETF Disruptive Innovation nunca había acumulado tantas posiciones bajistas al rozar el 12% del capital, según los datos de Koyfin.

Los ETF funcionan como acciones, aunque tengan la estructura de un fondo de inversión, y como tal los inversores pueden ceder a otros inversores los títulos a la espera de que la cotización caiga.

El fondo principal de Wood y su firma Ark Investment Management LLC atrajeron miles de millones de dólares el año pasado después de que sus apuestas temáticas centradas en la tecnología derrotaron al mercado en 2020. Pero Wood y Ark han luchado por mantener el impulso en medio de las preocupaciones sobre los altos precios en el sector y la aceleración de la inflación.

El hedge fund Scion Asset Management de Burry ha desvelado una posición bajista de 31 millones el vehículo estrella de Wood, después de aumentar los cortos en Tesla hasta los 731 millones de dólares. El fabricante de coches eléctricos es una de las joyas bursátiles para Wood y una de las obsesiones de sobrevaloración de Burry.

Contra pronóstico, Wood salió al paso del movimiento del protagonista de La Gran Apuesta, película y libro que llevó a la fama a Burry, a través de Twitter. La inversora mostró su respeto por su estrategia en el mercado hipotecario, pero indicó que "comprende los fundamentos que están creando un crecimiento explosivo y oportunidades de inversión en el espacio de la innovación".

Wood fue más allá y explicó: "La mayoría de los bajistas parecen creer que la inflación seguirá acelerándose, acortando los horizontes de tiempo de inversión y destruyendo las valoraciones, pero creemos que ha sido un estallido de la inflación a corto plazo relacionado con la cadena de suministro".

Most bears seem to believe that inflation will continue to accelerate, shortening investment time horizons and destroying valuations. Despite what we believe has been a supply-chain related/short term burst in inflation, both equities and bonds have appreciated since March?? https://t.co/K92t7KxT99