"Si la quinta ola no presiona en exceso, no afectará a la economía"

Hace unos meses que Susana Montaner es la nueva responsable de la gestora de Lombard Odier en España, una casa que conoce muy bien pues lleva casi 15 años trabajando en la firma de banca privada suiza. A pesar de la reciente caída de la bolsa ante el temor de que la quinta ola del coronavirus repercuta negativamente en la recuperación de la economía, Montaner se muestra confiada y asegura que no prevén una corrección significativa del mercado, al tiempo que estima que, si la quinta ola del Covid no presiona excesivamente los sistemas sanitarios de los países desararollados, no se producirán nuevas restricciones de los gobiernos que impacten en la recuperación de la economía.

¿Esperan que se produzca una corrección significativa del mercado?

No, no esperamos una corrección significativa del mercado ya que estamos viendo una revisión al alza de los beneficios estimados de las compañías por parte de los analistas, tanto en Estados Unidos como en Europa, para este año y para el próximo.

¿Temen que el impacto de una quinta ola pueda ser importante para la economía y la percepción de recuperación??

Para los países desarrollados con el progreso del nivel de vacunación que ya tenemos, la rapidez con la que se está llevando a cabo la misma y la eficacia de las vacunas, son factores que nos hacen pensar que no se deberían prolongar en el tiempo los efectos negativos para la economía o la percepción de recuperación. Mientras el impacto de esta ola no presione en exceso los sistemas sanitarios de los distintos países no hay motivos para que los gobiernos reimpongan restricciones que afecten a la recuperación económica, si bien es cierto que si se alarga la pandemia en el tiempo afectará al crecimiento. Para los países emergentes, que se encuentran en distintos estadios de recuperación, el impacto puede ser más importante y duradero.

¿Considera que el mercado se conformará con las respuestas ofrecidas por los bancos centrales ante una inflación 'transitoria'?

De momento, si la situación no cambia, en Lombard Odier pensamos que sí, que el mercado se conformará con las respuestas ofrecidas por los bancos centrales. En las últimas reuniones de marzo y junio de la Reserva Federal estadounidense el consenso fue que querían seguir apoyando la economía hasta que el mercado laboral se recuperase controlando la inflación. Además, teniendo en cuenta el desglose de los datos de inflación, nos hace pensar en la transitoriedad de la misma.

¿Se está larvando un regreso de la 'guerra fría' entre Estados Unidos y China, ahora que el gigante asiático está preparando una norma que va a prohibir las salidas a bolsa fuera del país?

La confrontación entre China y Estados Unidos es algo que va evolucionando a lo largo del tiempo pero no desaparecerá en ningún momento, ya que se trata de las dos principales economías del mundo y de la lucha por la hegemonía mundial.

¿Cómo han enfocado las carteras de cara al segundo semestre??

Nuestro escenario central de crecimiento se mantiene intacto, sin perder de vista los distintos factores de riesgo que podrían afectar al mercado como signos de inflación prolongada en el tiempo, la retirada de estímulos monetarios de forma abrupta o nuevas variantes del Covid-19 que pudieran intensificar la pandemia. En nuestras carteras mantenemos una ligera sobreponderación en renta variable así como renta fija china en moneda local.

¿En qué zona geográfica están más positivos: en Estados Unidos o Europa?

Estamos neutrales en las dos regiones ahora mismo.

¿Por qué tipo de compañías están apostando?

Nuestras carteras tienen un ligero sesgo hacia empresas value o cíclicas que seguirán beneficiándose de la recuperación económica y también hacia pequeñas y medianas compañías a nivel global. Las políticas monetarias expansivas seguirán sirviendo de apoyo a este tipo de compañías mientras la recuperación económica siga siendo incompleta.

¿Qué peso ocupan los mercados emergentes y cuáles de estos mercados prefieren?

Los mercados emergentes son muy heterogéneos y en nuestras carteras estamos neutrales de forma global a países emergentes y ligeramente infraponderados en renta variable China.

Respecto a la bolsa española, ¿qué lugar debería ocupar en la cartera de un inversor?

Consideramos la renta variable española como parte de la exposición que tienen las carteras a renta variable europea y ahora mismo estamos neutrales en esta zona geográfica.