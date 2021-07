Las gangas de JP Morgan: el banco ve una oportunidad "atractiva" en estas acciones

Los mercados se acaban de ver afectados por la nueva oleada de coronavirus y los analistas ahora esperan que los temores de la nueva normalidad sigan afectando a los índices y a las empresas en 2022, muy lejos de las buenas perspectivas de principios de año.

Aunque algunos analistas anuncian que el futuro es más oscuro de lo que se esperaba a principios de año "los inversores se enfrentan a la perspectiva muy real de que las limitaciones en la vida diaria podrían ser un factor que afecte a los mercados y las empresas incluso en 2022, lo que está muy lejos de las esperanzas que muchos tenían a principios de este año cuando comenzó el lanzamiento de la vacuna", aseguró Deutsche Bank.

Algunos analistas apuntan que las últimas caídas favorecen el futuro de los índices "seguimos siendo constructivos con respecto a la renta variable y vemos que la última ronda de temores de crecimiento y desaceleración es prematura y exagerada", anunció JP Morgan. "A pesar de que el liderazgo en acciones y los bonos se negocian como si la economía global estuviera entrando en un ciclo tardío, nuestra investigación sugiere que la recuperación aún se encuentra en el ciclo temprano y gradualmente en transición hacia el ciclo medio", apuntan los expertos del banco de inversión.

La entidad ve "un ciclo más sostenido para el Reino Unido y Asia, a pesar de que los indicadores macro parecen estar creciendo. La recuperación de EEUU tiene sus raíces en las mejoras del mercado laboral, una configuración del consumidor todavía muy fuerte", fundamentos de la empresa saludables, apoyo del banco central y potencial para más estímulos fiscales", aseguran los estrategas.

En cuanto a la variante delta coronavirus, JP Morgan no ve que la última ola de coronavirus descarrile reaperturas económicas más amplias, gracias en parte a las hospitalizaciones bajas a estables por vacunaciones. "Como se argumentó anteriormente, la reapertura de la economía no es un evento, sino más bien un proceso, que en nuestra opinión todavía no está descontado, y especialmente ahora dados los movimientos recientes del mercado", dijeron los estrategas.

El consumidor discrecional (minorista, viajes y ocio), los semiconductores, los bancos y la energía son "compras sólidas en los niveles actuales", debido a los retrocesos recientes que han creado muchas "oportunidades atractivas", aseguran desde JP Morgan. El equipo señaló que un número cada vez mayor de acciones de reapertura están entre un 30% y un 50% de descuento en los máximos del primer trimestre de 2021, y algunos incluso retrocedieron a los niveles de junio de 2020, cuando la incertidumbre de COVID-19 era peor.

Para las acciones de energía de gran capitalización, JP Morgan ve "un potencial creciente para una fuerte contracción corta y un movimiento alcista, dada su extrema desconexión de los fundamentos del petróleo". En el caso de los semiconductores, el equipo señaló un análisis que muestra que el sector está solo entre un 30% y un 40% en el ciclo ascendente actual, con un fuerte crecimiento anual visto en el próximo año con revisiones al alza de las ganancias.

Las acciones de crecimiento ya no son una operación tan sencilla, dado que los sectores y temas relacionados han "superado significativamente y ahora son cada vez más vulnerables a que los rendimientos se normalicen a partir de los niveles bajos actuales y a la toma de ganancias a medida que ingresamos a la temporada de ganancias", afirman desde JP Morgan.

Si bien la perspectiva de que los rendimientos de los bonos se muevan a la baja es un riesgo para el mercado en general, el banco prevé que los que se normalizan y retroceden al alza en la segunda mitad de 2021. Pero también advierte que, si bien todos los sectores anteriores parecen atractivos debido a que los inversores se deshacen de la posición y un empujón hacia los vínculos, cualquier reversión de esas señales "podría amplificar fácilmente los movimientos en la dirección opuesta".