Acuerdo en la OPEP: aumentarán la producción de petróleo en 400.000 barriles cada mes

Tras varias semanas de duras negociaciones, los miembros de la OPEP+ han alcanzado un acuerdo para aumentar la producción de petróleo, una vez que Emiratos Árabes Unidos ha levantado el bloqueo al acuerdo que venía manteniendo en las reuniones anteriores al mejorar su cuota de producción.

El acuerdo alcanzado este domingo establece que se aumentará la extracción de crudo en 400.000 barriles diarios cada mes desde este agosto hasta diciembre. Además, a partir de enero se extenderá durante todo 2022 el recorte de producción fijado en abril del pasado año en 5,8 millones de barriles diarios.

Para lograr el pacto, el resto de miembros se han visto empujados a permitir que Emiratos Árabes amplíe su cuota de producción, que se situará en torno a los 3,5 millones de barriles diarios desde mayo de 2022 frente a los 3,2 millones fijados previamente.

También se beneficiarán Rusia y Arabia Saudí (hasta 11,5 millones de barriles diarios cada uno), Irak (hasta 4,8 millones) y Kuwait (hasta 2,9 millones).

The 19th OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting has commenced via videoconference under the Chairmanship of HRH Prince Abdul Aziz Bin Salman, Saudi Arabia's Minister of Energy and Co-Chair HE Alexander Novak, Russian Deputy Prime Minister, together with ... pic.twitter.com/RyjMQIpMj8