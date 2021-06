La fortuna acumulada por el protegido de Buffett: de 22.000 a 260 millones con un plan de pensiones

Ted Weschler, adjunto de Warren Buffett en Berkshire Hathaway, ha pasado de tener un plan de pensiones de 22.000 a 260 millones de dólares en 35 años gracias a la administración de su cuenta Roth IRA, según informa ProPublica.

Weschler abrió su cuenta de jubilación individual (IRA) en 1984, cuando tenía 22 años y ganaba 22.000 dólares anuales como analista financiero júnior. En 1989 ya contaba con un valor de 70.000 dólares, y a medida que fue invirtiendo inteligentemente el dinero en el mercado de valores lo aumentó hasta los 131 millones en 2012.

Ese año fue cuando Weschler no solo fichó por la empresa de Buffett, sino que decidió convertir su IRA en un Roth IRA, pagando más de 28 millones de dólares en impuestos federales al retirar el dinero. Ya en 2018 fue cuando consiguió 264,4 millones de dólares en su cuenta.

"Aunque he sido un enorme beneficiario del mecanismo IRA, personalmente no creo que el escudo fiscal que me ofrece mi IRA sea necesariamente una buena política fiscal", dijo el adjunto de Buffett, Ted Weschler, en el comunicado. "Tener una suma de esta magnitud acumulada en mi Roth IRA es claramente mucho más de lo que me imaginaba", confesó.

¿Qué son la IRA y Roth IRA?

Ambas son cuentas de ahorros de jubilación con ventajas fiscales. La mayor diferencia entre ambas está en la forma en que se gravan: por la IRA se paga impuestos una vez se retiran los fondos -generalmente en la jubilación-, pero bajas cuantías a las contribuciones que se van haciendo a lo largo del tiempo, mientras que en el Roth IRA se abonan más tasas con las contribuciones al sistema y menos en la retirada final.

La Roth IRA fue una propuesta del senador William Roth en 1997 y aprobada por el Parlamento como una medida para que los estadounidenses de clase media ahorraran para la jubilación. La cuenta de jubilación tenía inicialmente un límite de contribución de 2.000 dólares por año. Hoy, ese límite es de 6.000 dólares y los estadounidenses que ganan más de 140.000 dólares por año no pueden contribuir a la cuenta.