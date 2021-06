Iturriaga se descuelga del 'top 3' con su fondo activo

Hasta principios de la semana pasada, Okavango Delta, el fondo que gestiona José Ramón Iturriaga en Abante, defendía la tercera posición de un total de 32 fondos activos de bolsa española, que forman parte de la Liga de la Gestión Activa de elEconomista. Tras unos años convulsos, en los que su exposición a sectores cíclicos, como la banca, no daba sus frutos, la rotación vista en el mercado aupó a este vehículo al podio de los más rentables. Tras las caídas de la semana pasada, después de que que la Reserva Federal reconociera estar debatiendo sobre la retirada de compras de deuda, la clasificación se ha modificado, y Okavango Delta ha bajado cuatro peldaños, hasta la séptima posición.

Su rentabilidad en lo que va de año se sitúa ahora en el 16,23%, según datos de Morningstar hasta el día 22 de junio, muy cerca de la que consigue el fondo que ocupa el sexto puesto, Santalucía Espabolsa C, que se apunta un 16,38%. El retorno que obtiene Iturriaga este ejercicio sigue siendo 3 puntos superior al que acumula el Ibex 35 con dividendos en el mismo periodo, que, tras las últimas bajadas, ofrece un 13,3%.

Según la última información disponible, el 36,1% de la cartera de Okavango Delta se encuentra expuesta al sector financiero -de hecho, entre sus primeras posiciones se encuentra CaixaBank, con un peso del 9,08%; Unicaja Banco, con un 6,87% y Liberbank, con un 6,52%-; seguido del sector de la construcción e inmobiliario, que representa otro 27,81%. En tercer lugar se encuentra el del consumo cíclico, con un 14,29%. Además de las tres entidades citadas anteriormente, completan los primeros puestos Prisa y Aedas Homes.

Santalucía le destrona

El tercer puesto que antes ocupaba este vehículo pertenece ahora a Santalucía AM y, en concreto, a Santalucía Ibérico Acciones C, que solo tiene por delante al fondo que gestiona Francisco García Paramés, Cobas Iberia; y al gestionado por Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez, Horos Value Iberia -ambos con una rentabilidad superior al 20% en lo que va de año-. El fondo de Santalucía se apunta un 17,07%.