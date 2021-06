Mañana finaliza el plazo para solicitar efectivo en el 'scrip' de Telefónica

Mañana, 9 de junio, finaliza el plazo para que los accionistas de Telefónica que así lo deseen puedan solicitar cobrar su próximo dividendo en efectivo. De no hacerlo, se entenderá que prefieren recibirlo en acciones. La teleco repartirá 0,20 euros en metálico el próximo 17 de junio. Quien no entró ya en el valor, ya no está a tiempo de hacerlo, ya que la fecha de corte quedó atrás el 1 de junio.

Este el tercer pago consecutivo que realiza Telefónica en scrip, una fórmula que reactivó en plena pandemia "por razones de prudencia financiera" y que permite al inversor elegir entre cobrar en efectivo o hacerlo en acciones. Los inversores que elijan esto último recibirán un título nuevo por cada 20 antiguos.

Esta modalidad tiene el efecto pernicioso de que, pagar en acciones, el grupo emite títulos nuevos, con lo que la tarta del capital queda repartida en un mayor número de porciones, y quien elige cobrar en metálico ve diluida su participación. Telefónica ya ha anunciado que amortizará acciones representativas de un 1,5% del capital social, lo que compensaría al menos en parte ese efecto dilutivo.