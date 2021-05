Zardoya cotiza con un descuento por PER del 24% frente a la media de la década

Carlos Simón García Madrid

El caso de Zardoya Otis en el mercado español es llamativo. Muchas compañías han recuperado niveles pre-covid pese a que la cuenta de resultados todavía está lejana a igualar los números previos a la pandemia. Sin embargo, en el fabricante de ascensores, los inversores todavía no le han devuelto la normalidad pese a que los resultados reflejan que el impacto para la compañía ha quedado prácticamente en nada.

En concreto, desde aquel 20 de febrero en el que se dispararon las ventas en bolsa, la acción de Zardoya Otis ha cedido algo más de un 13%, no consiguiendo remontar el vuelo en el parqué. Este año pierde algo más de medio punto porcentual.

No obstante, esta situación no se corresponde con la fotografía que muestran sus ventas y su beneficio bruto. En el caso de los ingresos, sí es cierto que se cerró el ejercicio 2020 con un descenso del 2%, hasta los 786 millones que, no obstante, recuperarán la cifra de 2019 este mismo año. Por su parte, el ebitda (beneficio antes de impuestos, intereses, amortizaciones y depreciaciones) no solo no se ha contraído en el año de la pandemia sino que se ha incrementado en un 5,8% con respecto a 2019 -ver gráfico-.

Desde Renta 4 explican que "la ligera caída vista en ventas ha sido compensada por el plan de eficiencia y contención de costes, permitiendo nuevamente a la compañía registrar un ligero incremento de márgenes".

El consenso de analistas mantiene su confianza en la compañía. El precio objetivo más pesimista la sitúa en 6 euros por acción de cara a los próximos 12 meses, lo que le deja un recorrido del 5%. Por el contrario, la más optimista le da un potencial alcista de casi el 50% hasta los 8,5 euros. De media, los expertos que recoge Bloomberg le dan un margen de subida del 15% hasta su precio objetivo.

Un descuento del 24%

En la misma línea lógica, a mismos o crecientes beneficios y descensos en el parqué, la ecuación se despeja con un abaratamiento importante de su precio por PER -veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción-. En este sentido, de cara a las ganancias previstas para 2021, cotiza a un multiplicador de 18,4 veces, lo que implica un descuento del 24% frente a la media de los últimos diez años, que es de 24,3 veces.

Los descensos en el parqué también han hecho ganar atractivo a su remuneración al accionista. En 2020 ha repartido 0,27 euros y este año, según el consenso de analistas que recoge FactSet, entregará un dividendo de 0,31 euros que, a precios actuales, alcanza una rentabilidad del 5,4%. De ser así finalmente, estamos hablando de su máxima rentabilidad por dividendo de la historia (no su máximo dividendo por acción) ya que la anterior plusmarca es del 5,3% en 2010.