Dijsselhof (BME): "Va a ser un año estupendo de salidas a bolsa"

Cuatro salidas a bolsa se han producido en total entre las bolsas de España y de Suiza hasta la fecha, que son más que las vistas en años anteriores, y esto hace pensar al actual presidente de BME y consejero delegado de Six Group, Jos Dijsselhof, que será un buen año de OPVs. "Hemos tenido dos salidas en España y otras dos en Suiza. Hay muchas más empresas que quieren crecer ahora y formar parte de esta recuperación post-Covid y por tanto necesitan capital. Y estamos ahí para ello. Va a ser un año estupendo, pero siempre soy precavido".

Dijsselhof ha sido el encargado de abrir la tercera y última jornada del Foro Medcap que se celebra esta semana en la Bolsa de Madrid. Sin dar muchos detalles, el máximo mandatario de BME ha reconocido que la "integración va muy bien", aun teniendo en cuenta que la pandemia ha provocado que se realice prácticamente por obligación de manera telemática. "Tenemos que conocernos y vernos. Me ha impresionado mucho el esfuerzo que se ha realizado a través de videollamadas. Todos los sistemas están integrados, todo ha avanzado muchísimo, hemos integrado la estructura organizativa y estamos en el proceso de conseguir las ventajas tanto en costes como en ingresos", reconoce, un año después de haber dado por cerrada la opa sobre el grupo español que lanzó Six.

La 'nueva normalidad' que ha expresado Dijsselhof al llevar a cabo toda una integración de dos compañías en plena pandemia cree que pervivirá para las empresas una vez finalice el Covid. "Habrá algunos cambios, ya que la digitalización se ha acelerado muchísimo", asegura, lo que hace "menos importante la proximidad física" y "el concepto de sostenibilidad está más en la mente de todo el mundo". El presidente de BME confía en que "la recuperación sea rápida" ya que la "crisis no ha tenido nada que ver ni con el subyacente ni con la salud de la economía, por lo tanto, si ese impacto se reduce, la economía despegará. Ya hemos visto algunos países donde la economía ha empezado a acelerarse y todo el mundo está haciendo un esfuerzo para que se recupere", además de contar con "financiación a nivel europeo y nacional".

Dijsselhof se muestra convencido de que España será capaz de dar un buen uso a las ayudas europeas tanto para la recuperación de la crisis como para un futuro enfocado a la sostenibilidad y dice querer formar parte de este plan Next Generation con "sus iniciativas digitales".

Preguntado por la tecnología blockchain, el consejero delegado de Six asegura que servirá para "ayudar a agilizar los sistemas de negociación e intermediación. "Sigue habiendo muchos pasos distintos y en blockchain se puede hacer todo de una sola vez, no hay distintos procesos o ciclos. Va a hacer que los mercados sean más eficientes. Además, con blockchain podemos llegar a más personas y seremos más eficientes, lo que será un gran cambio, pero no va a ocurrir de la noche a la mañana. La velocidad a la que ocurre el cambio se cree que va a ser más rápida, pero se infravalora el impacto que va a tener", sentencia. No quiso entrar a valorar, en cambio, si algún día se podrán comprar acciones con Bitcoin u otras criptodivisas. Lo que sí opina Dijsselhof es que algún día divisas como el euro o el dólar pasarán a "digitalizarse" y "esas monedas sí se utilizarán" en los mercados.