Los analistas apuestan por Apple y Google y dan la espalda a Netflix de cara al rebote tecnológico

El miedo a la inflación en EEUU ha provocado varios días de fuertes caídas entre las acciones tecnológicas: Facebook, Amazon, Apple, Netflix y la matriz de Google, Alphabet, apuntan a caer un 3% en el global de la semana. Pero los analistas esperan un repunte en los próximos días, y tienen dos favoritas: Apple y Alphabet, que ven mejor situadas de cara al rebote que se avecina.

En una entrevista en la cadena CNBC, Todd Gordon, fundador de TradingAnalysis.com, apuesta por la empresa de la manzana como la que tiene mejores fundamentos por la amplitud de su negocio y la gran resistencia de sus ingresos. En su opinión, lo mejor sería entrar en la empresa en los 126 dólares en los que se mueve este viernes, con un stoploss en 116 dólares por si hay un giro brusco.

Por su parte, Boris Schlossberg, director gerente de estrategia de divisas de BK Asset Management, confía en el negocio de publicidad de Alphabet, que considera la empresa más fuerte del grupo. "La recuperación de la economía va a jugar a su favor", aseguró.

Netflix, el patito feo

En lo que ambos inversores coinciden es que Netflix es la que ofrece peores perspectivas de las FAANG. Schlossberg destacó sus altos costes de producción, la avalancha de servicios de streaming por todo el mundo, y el frenazo en las nuevas altas ante el gran aumento de la competencia. "No significa que Netflix en última instancia no vaya a ser la empresa de streaming mundial más grande y fuerte, pero sí que sus gastos no van a dejar de crecer, y sus márgenes van a ir hacia abajo", aventuró.

Gordon apuntó a datos concretos: en sus últimos resultados, Netflix no cumplió sus previsiones de conseguir 6 millones de suscriptores nuevos en el primer trimestre, y ha perdido un 9% de cuota de mercado en EEUU en 2020. Mientras, su mayor rival, Disney, está marcando resultados mejores que ellos. "Están perdiendo cuota de mercado y están ganando competidores. Estoy un poco preocupado por Netflix", concluyó.