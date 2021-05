Las bolsas de Europa buscan superar sus resistencias aunque sea a costa de elevar la sobrecompra

El decepcionante dato de empleo en EEUU de este viernes, ha inoculado en la mente de analistas e inversores la idea de que los tipos de interés se van a mantener bajos en el país norteamericano, al menos en el corto plazo, y que la Reserva Federal va a sostener una política más acomodaticia de lo que se podría esperar hace unas semanas, algo que esta favoreciendo que los alcistas se mantengan al mando en la gran mayoría de bolsas del planeta.

Las bolsas asiáticas cotizaron en su gran mayoría con ascensos en la primera jornada de la semana -aunque no tuvieron continuidad en el parqué de China- y en Europa se espera que las bolsas continentales den continuidad en las próximas horas a la superación de resistencias que se vio este viernes en el Ibex 35.

El selectivo español consiguió cerrar la semana superando la resistencia de los 9.000 puntos, "lo cual es de todo menos algo bajista", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. El selectivo español sigue sin amedrentarse ante la importante resistencia a la que se enfrenta, que no es otra que el techo del canal que viene acotando la reconstrucción alcista que nació en los mínimos de marzo del año pasado, explica el experto, que señala que mientras no se pierdan los 8.800 puntos no tomará cuerpo una nueva consolidación en la renta variable española.

El EuroStoxx 50 quiere seguir su estela y busca superar la resistencia de los 4.040 puntos. "El selectivo europeo se encuentra enmarcado en lo que por el momento parece una perfecta bandera (canal) que es un patrón de continuidad de la tendencia previa, en este caso alcista como muy bien saben, y mientras no se pierdan los 3.900-3.920 puntos no se puede descartar que el índice pueda marcar nuevos máximos del año", afirma Cabrero.

Este movimiento alza, eso sí, habilitaría que la sobrecompra siguiera extremándose y que la cuerda que sustenta a los alcistas se tense todavía más, tal y como explica el asesor de Ecotrader en su comentario estratégico semanal de este lunes.

"Sigo insistiendo que la tendencia es indiscutiblemente alcista y sigo sin titubear a la hora de señalar que es cuestión de tiempo que veamos al EuroStoxx 50 alcanzar el siguiente objetivo que desde hace tiempo manejamos desde Ecotrader en los 4.572 puntos (a un 15% de niveles actuales), pero la cuestión que me genera más dudas es que veo muy improbable que estos objetivos sean alcanzados sin que antes se alivie la sobrecompra y se forme un nuevo escalón en las bolsas europeas", advierte el experto.

