Millonario hecho a sí mismo a los 35 años: los seis consejos de Steve Adcock para hacerse rico

El millonario hecho a sí mismo Steve Adcock dejó su trabajo como desarrollador de software en 2016, cuando solo tenía 35 años. Ahora se dedica a escribir un blog sobre cómo lograr la independencia financiera.

A lo largo de los últimos años, Adcock ha recopilado una buena montaña de consejos para construir riqueza. Pero la semana pasada resumió todo lo que ha aprendido en seis reglas financieras que, según él, "te harán rico".

"Empecé a pensar en todos los consejos que la mayoría de la gente sigue para alcanzar la independencia financiera", asegura Adcock al portal Grow. "Bajé de 20 reglas a realmente sólo las seis más importantes".

Estas son las seis normas a seguir por el joven millonario:

The 6 financial rules that will GET YOU RICH.



//THREAD// — Steve | Millionaire Habits (@SteveOnSpeed) March 26, 2021

1. Tener un fondo de emergencia a 6 meses vista. "Si no tienes una cuenta de ahorros para emergencias, estás viviendo en un riesgo extremo", advierte Adcock. "No es necesario hacer esto de la noche a la mañana. Empieza poco a poco, ve construyéndolo con el tiempo. Tu yo futuro te lo agradecerá", añade.

Muchos expertos financieros aconsejan ahorrar suficiente dinero en efectivo para cubrir de 3 a 6 meses de gastos. Adcock aconseja abrir una cuenta de ahorro independiente, una cuenta del mercado monetario o un certificado de depósito, y evitar utilizar la cuenta corriente como fondo de ahorro para emergencias. El siguiente paso será establecer transferencias automáticas mensuales de entre 50 y 100 dólares a esa cuenta a la que no se debe tener un fácil acceso para evitar gastar.

2. Invertir el 20% de los ingresos en inversiones a largo plazo. "Si gastas la mayor parte de su salario, ¿sabes qué? Eres un "falso rico". Un pseudo-rico. Por sí solos, los salarios no generan riqueza. Tampoco el ahorro. Las inversiones son lo que genera riqueza", subraya Adcock.

Al no invertir, "te estás perdiendo mucho potencial de riqueza", explica a Grow. "Te estás perdiendo el interés compuesto, y también estás dejando que la inflación reduzca el poder de gasto de cada dólar que ganas". Al igual que con la regla de los seis meses, el millonario insta aquí a perseguir el objetivo de invertir un 20% de lo que se gana.

3. No tener deuda en la tarjeta de crédito. "Tu tarjeta de crédito es una comodidad más, no una forma de gastar dinero que no se tiene. La deuda de la tarjeta de crédito supone adicción, alto interés y es difícil de eliminar. En definitiva, mata tu capacidad para generar riqueza", tuitea rotundo Adcock. Las estadísticas parecen respaldar su afirmación. Las tarjetas de crédito son una de las formas más caras de pedir dinero prestado, con tasas que rondan el 16%, según Creditcards.com.

4. Apurar el coche hasta que 'muera'. "No me refiero a esto literalmente. Pero conducir tu coche hasta que no sea práctico o resulte inseguro es una gran manera de ahorrar miles de dólares. Compra calidad y mantenlo a raya. Luego, conduce hasta que el coche no pueda más. Boom", describe gráficamente Adcock.

5. Ignorar las decisiones de compra del vecino. "No sigas el ritmo de los Jones porque probablemente los Jones estén en quiebra. Concéntrate en ti y tu familia. Tu vecino no está pagando tus facturas, así que no dejes que te conviertan en un idiota financiero", sintetiza Adcock.

Como ejemplo aún más gráfico, el millonario expone un escenario en el que tu vecino tiene un BMW y sabes que gana menos que tú, así que vas y te compras un BMW también. "En efecto, estás dejando que las decisiones de compra de otra persona afecten a tus decisiones de compra, independientemente de tu posición financiera. Esa comparación es una gran forma de perder riqueza", declara a Grow.

6. Caminar a menudo. "Caminar es una excelente forma de pensar. También nos lleva fuera y nos aleja de nuestros ordenadores y de Amazon. También es excelente para tu salud. La próxima vez que te aburras, intenta caminar", escribe Adcock en su último 'tuit' del hilo con los seis consejos.

"Creo que se me han ocurrido algunas de mis mejores ideas cuando mi mujer y yo solíamos pasear a nuestros perros después del trabajo cuando ambos trabajábamos a tiempo completo", relata orgulloso para concluir: "Creo que cuanto más pensamos, más procesamos, más reflexionamos, y eso nos va a preparar para tomar mejores decisiones para nosotros mismos".