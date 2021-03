Las acciones del sector financiero acumulan entradas de capital récord de 11.200 millones de dólares

Jose Luis de Haro Nueva York

Los inversores siguen considerando la renta variable como la opción más viable para generar rendimiento. Al menos así lo demuestra el récord de 68.300 millones de dólares de capital que entró en las bolsas de todo el mundo la semana pasada.

Buena parte dicha cantidad, alrededor de 53.000 millones de dólares, fueron destinados al mercado americano, donde desde comienzos de año han entrado 137.714 millones de dólares, aproximadamente el 40% del total, según datos de EPFR Global.

Por sectores, en las últimas cuatro semanas, el financiero ha registrado un hito histórico al atraer alrededor de 11.200 millones de dólares, seguido por el de consumo con 2.200 millones de dólares (la segunda entrada de capital más importante de la historia).

En estas dinámicas, según explica Michael Hartnett, estratega jefe de inversión de Bank of America Securities, la tecnología, con especial atención a las FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) como porcentaje de la capitalización bursátil mundial habría tocado techo en el trimestre en el que nos encontramos al alcanzar un 33% frente al 29% registrado durante la burbuja tecnológica de 1999-2000.

De hecho, en un informe distribuido por Hartnett y su equipo se pone de manifiesto cómo desde los mínimos de marzo del año pasado, los bancos regionales estadounidenses han superado en rentabilidad a las FAANG.

En el último año, el S&P Regional Banks Select Industry Index, que incluye a los principales bancos regionales del país, como Regions Financial, KeyCorp, First Republic o Fifth Third Bancorp, acumula un rendimiento del 111,5%. En lo que llevamos de año éste asciende hasta el 33,2%.

El reciente repunte en los rendimientos del bono americano a 10 años, que el lunes se movía en el 1,691%, y las expectativas de una mayor presión inflacionaria han pasado factura a los valores de crecimiento, especialmente a las grandes tecnológicas patrias. Sin embargo, los analistas creen que los bancos regionales seguirán siendo los grandes protagonistas bajo las circunstancias actuales.

"Teniendo en cuenta nuestra opinión base de que los rendimientos del Tesoro seguirán subiendo, los bancos regionales todavía tienen mucho margen por recorrer", afirma Ken A. Zerbe, analista de renta variable de Morgan Stanley.