Antonio Rico: "Baelo es de los pocos fondos que hace pública toda la cartera día a día y su ponderación"

De pequeño su vocación era ser maestro, pero los derroteros de la vida llevaron a Antonio R. Rico a ser piloto durante 18 años -primero de transporte de personalidades y luego de extinción de incendios-. Empezó a mostrar al mundo su pasión por el mercado en 2010, cuando creó su blog, llamado Inversor Inteligente, en el que trataba temas por entonces innovadores en España, como la indexación o la cartera permanente de Harry Browne. Fue el germen a partir de cuál crearía más tarde, en marzo de 2018, su fondo de autor, Baelo Patrimonio, un mixto moderado que está entre los más baratos de su categoría.

Entre entrar sin visibilidad a apagar un incendio o entrar en el mundo de los mercados, ¿qué diría que tiene más riesgo?

Ninguna tiene que implicar mucho riesgo si mantienes el control, y guardas las medidas de seguridad. Ambas son inciertas. Los mercados son muy volátiles, nunca se sabe qué puede pasar y en un avión igual. Los gestores y los pilotos tenemos cosas parecidas, y es que ambos somos gestores de riesgo.

¿Cómo vivió la drástica corrección que hubo entre marzo y abril?

A mí esas semanas me reafirmaron positivamente. Fue un mes que nunca habíamos vivido y, sin embargo, no temía nada por la cartera de inversión, ni por mi patrimonio [invierte todo en Baelo y aparte tiene un 10% en oro físico y un 5% en liquidez], ni por el de los partícipes porque tenía el convencimiento de que todo rebotaría. Por entonces los gestores de Esfera Capital [ahora integrada en Andbank] también nos enfrentábamos a la inminente quiebra de la agencia de valores del grupo Esfera. Aunque se reafirmaba constantemente que la gestora de fondos era una especie de aparte de la agencia de valores, el dinero es muy miedoso. Pero aun así los partícipes de los fondos de autor se mantuvieron muy fieles.

¿Hizo algún cambio en cartera?

No. Lo que sí que hice fue ejecutar la planificación de forma literal, como estaba previsto. El único movimiento que realicé es vender bonos y comprar acciones. La cartera tiene un 60% de renta variable y un 40% de renta fija. Cuando el peso de la renta fija subió por encima del peso inicial se ejecutó la rotación.

¿Y qué compró?

No lo recuerdo, pero lo que tocara por lista porque la cartera de Baelo tiene una gestión muy pasiva. Es un fondo no indexado, pero gestionado de forma pasiva.

¿Cuál es el elemento diferencial de Baelo?

Es un fondo totalmente transparente. Somos de los pocos en los que el inversor sabe qué acciones y bonos tiene en cada momento y con los pesos actualizados prácticamente al día. Baelo fue un modelo innovador porque era una cartera todo en uno, con una estrategia estructural y con comisiones muy baratas, la de gestión inicial fue del 0,59% y ahora está bajando según aumenta el capital. Pero también es clave la moderación del mensaje, tanto en rentabilidad como en volatilidad. Baelo nunca ha vendido que batirá a un índice, ni que será uno de los fondos que esté en las listas top por rentabilidad cada año.

¿Hasta dónde se puede minimizar el coste de un producto?

El año pasado llegamos a 25 millones de capital gestionado y ahí se redujo la comisión de gestión al 0,49% para el capital gestionado a partir de 25 millones. Ahora tenemos 50 millones y la comisión de gestión media es del 0,54%. Todos los partícipes están disfrutando ya del recorte. ¿Hasta dónde se puede bajar? Muy abajo, siempre que el capital gestionado sea elevado para que a la gestora le compense.

¿Es más partidario de bajar la comisión o de una de éxito?

No me gusta nada la comisión de éxito, prefiero una baja y fija. El gestor hace su trabajo y tiene que cobrar por él. Luego, a veces, el mercado dicta si el fondo tiene una rentabilidad positiva o negativa por el propio factor del fondo. La comisión de éxito casi siempre va en favor de la gestión y nunca en favor de los partícipes porque cuando la rentabilidad es negativa no se les suele descontar comisión.

¿Por qué lleva a una compañía a los primeros pesos de ponderación?

Ordenamos las acciones por capitalización, no porque piense que una subirá más que otra. Si Johnson&Johnson es la que más pesa será la primera mientras tenga el peso que tiene. Y será el mercado, que para mí es el mejor analista del mundo, el que decida qué posición ocupa Johnson&Johnson. En este tipo de estrategias es importante no enamorarse de ninguna acción, sino llevar adelante la planificación.

¿Qué requisitos tiene que cumplir una acción para entrar en cartera?

Debe cumplir una serie de filtros, que es la gestión activa inicial del fondo. El primero es que tenga un historial de dividendos crecientes. Históricamente, las acciones que han elevado sus pagos durante un tiempo han logrado una rentabilidad mayor que el resto del mercado, y también una volatilidad menor. El segundo es que su deuda sea moderada. Su deuda total tiene que ser como máximo el 70% de su capitalización. Pensaríamos en sustituirla si sobrepasa el 100%. El tercer filtro es el pay out, que no debe ser tampoco mayor al 70%. Ninguna acción pesará más del 5%.

¿Cuál es la rotación de la cartera?

Baelo es una estrategia más pasiva, a veces, que un fondo indexado. Desde marzo de 2018 la rotación de cartera oficial es del 0%. Tenemos menos rotación de activos que el índice que menos rota del mundo y esto es porque no hago análisis ni macroeconómico ni fundamental ni técnico, me guío por lo que el mercado es capaz de analizar.

¿Cuál es el número de compañías que abarca el fondo y a partir de qué número sería ineficiente?

A partir de 70-80 valores sería demasiado. Tenemos 60 y podríamos tener menos. Se ha escrito algún paper interesante, que aborda qué número de acciones debes tener para que, si están bien diversificadas por capitalización, no difiriera demasiado el track error de la cartera con respecto a un índice general, y rondaba en torno a las 60-70. Cuantas menos acciones, más track error.

¿A qué rendimiento se puede aspirar con 'Baelo Patrimonio'?

La inflación media a largo plazo más un 3% o 4% es la rentabilidad esperada por una cartera como Baelo históricamente.