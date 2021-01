Los halcones de Biden atarán en corto a la banca y a los mercados

La luna de miel entre la Administración del presidente demócrata, Joe Biden, y el sector financiero de Estados Unidos promete ser breve. Tras un laxo periodo de supervisión incitado por el impulso desregulador del gobierno republicano de Donald Trump, los halcones sobrevuelan ya dos de las agencias más significativas para el mercado y la banca patria: la Comisión de Mercados y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés).

En su elección de los encargados de supervisar ambas, Biden ha guiñado el ojo al ala más progresista de su partido y en especial a la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren. Al fin y al cabo, Gary Gensler, el nominado para capitanear la SEC, y Rohit Chopra, su homólogo al frente de la CFPB, son aliados de esta legisladora considerada como el azote a la gran banca del país.

For too long, our banking regulators have behaved like they work for the financial institutions they regulate – not the American people. But big change is coming. President-elect Biden couldn't have made two better picks to lead the SEC and CFPB: Gary Gensler and Rohit Chopra. https://t.co/tL2G02RTuU