La CNMV advierte de casi 30 'chiringuitos' financieros en España

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hizo públicas este lunes advertencias sobre 27 'chiringuitos' financieros o entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España.

Se trata de empresas que no figuran inscritas en el correspondiente registro de la CNMV y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a la supervisión de la Comisión.

Las advertencias de la CNMV sobre chiringuitos financieros pueden ser consultadas en una web habilitada para ello. Además, se puede comprobar si una entidad está registrada en el número de teléfono 900 535 015.

La CNMV recomienda, entre otros, verificar que la entidad está autorizada y que los productos ofrecidos existen o desconfiar de altas rentabilidades sin riesgo y de productos complejos.

Los 'chiringuitos' señalados

En concreto, la CNMV ha señalado que no están autorizadas las sociedades Global Options Ltd (1primeoptions.cm), 10-Investing (10-investing.com/es), Bitcoin Prime (bitcoinprime.net/es/), Bitcoin Sunrise (bitcoinsunrise.com/es/), Bitcoin Up (bitcoinup.io/es/), Clear Save (clearsave.io), Clmarkets Ltd (clmforex.com/es/) y Coinpayhub Ltd (coinpayhub.ltd).

Igualmente, ha advertido sobre las entidades Conventus Grup (conventusgroup.com(es/), Crypto Superstar (cryptosuperstar.de/es), Crypto World Investments (crypto-worldinvestments.com), fxcryptomarket.live, fxtime.io, Horizon Invest (horizoninvest.cc), Mutual Fund Inestment (investmfi.com), Lux Investment (luxinvestment.com), Trade Ltd (luxeeforex.com), Nextpro System (nextprosystem.com) y Koi Global Llc (orotrader.com).

Otras sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión sobre las que ha advertido la CNMV son Pool Up (poolup.io), Samxtrade Associates Pty Ltd (samxtrade.com) y Spark Global Limites (spanish.sglfd.com).