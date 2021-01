Apple propone a Hyundai que fabrique sus vehículos eléctricos y esta se dispara un 20% en bolsa

Hyundai se ha disparado este viernes en la bolsa de Seúl. Sus acciones se han revalorizado un 19,42% en la sesión después de anunciar que está negociando con Apple para fabricar sus vehículos eléctricos.

"Apple está en conversaciones con una variedad de fabricantes globales de automóviles, incluido Hyundai Motor", ha trasladado un representante de la firma surcoreana a la CNBC, quien ha matizado que todavía "no se ha decidido nada" ya que las conversaciones se encuentran "en su etapa inicial".

Asimismo, el periódico local Korea Economic Daily recoge hoy que Apple ha sugerido la unión a Hyundai y esta está estudiando los términos de la oferta.

Según dicha información, la propuesta de la tecnológica estadounidense a la compañía surcoreana incluye tanto la producción de los vehículos eléctricos como el desarrollo de las baterías. El automóvil de Apple podría lanzarse al mercado en 2027.

La fabricante de iPhone no ha querido hacer comentarios al respecto a la CNBC. Por su parte, en un comunicado en el que no menciona de forma explícita a Apple, Hyundai asegura que ha recibido "solicitudes de potencial cooperación de diversas empresas para el desarrollo de vehículos eléctricos de conducción autónoma". E insiste en que no ha tomado ninguna decisión porque las negociaciones "se encuentran en una etapa inicial".

Fuertes subidas en bolsa

La noticia ha provocado fuertes subidas en bolsa tanto en los títulos de Hyundai Motor como en sus compañías filiales.

En concreto, la matriz automovilística ha acabado el día con ganancias del 19,42%, tras haber llegado a dispararse cerca de un 25%. Por su parte, Hyundai Wia ascendió un 24,72%, Hyundai Mobis avanzó 22,17% y Hyundai Glovis, un 2,76%.

Asimismo, la filial Kia Motors, la segunda fabricante automovilística más grande de Corea del Sur, ha ascendido un 11,90% hoy en el parqué.

A nivel global, la bolsa de Seúl ha subido un 4% este viernes. Su principal selectivo, el Kospi, ha ganado 120,5 puntos hasta situarse en 3.152,18 puntos.