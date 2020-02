Inmobiliaria Colonial adelanta a Merlin Properties en bolsa al dispararse en febrero

Inmobiliaria Colonial está sabiendo tomar distancia del momento de ciclo inmobiliario en España -en su punto más alto de madurez- gracias a su exposición a París. El último tirón alcista del mes de febrero ha venido motivado por los resultados de su filial gala, SFL (Société Foncière Lyonnaise), de la que controla el 81,7%, que presentó sus cuentas el pasado día 7, sorprendiendo al alza a los inversores. Las acciones de Colonial suman solo en febrero un 7,8%, la mayor revalorización de las socimis de la zona euro, por delante de las compañías belgas Aedifica y Warehouses de Pauw.

De hecho, en lo que va de ejercicio la socimi que preside Pere Viñolas es la tercera más alcista del Stoxx 600 Real Estate, con un avance del 14,7%, que solo logran batir las dos socimis mencionadas.

Las compras en bolsa han llevado a Colonial a consolidarse como la primera socimi por capitalización en España, después de haber adelantado a Merlin Properties, algo que no sucedía desde el año 2015, cuando la firma de la que Ismael Clemente es consejero delegado llevaba menos de un año cotizando en el parqué nacional. Inmobiliaria Colonial alcanza así un valor de mercado superior a los 6.600 millones de euros, unos 440 millones por encima de lo que vale Merlin Properties actualmente (ver gráfico). De hecho, en los últimos doce meses, Colonial se revaloriza algo más del 50% en bolsa, frente al 18% de su homóloga.

París es la gran diferencia

El mercado inmobiliario parisino representa el 56% de los ingresos de Colonial, con los últimos resultados disponibles, frente al 41% que supone dentro del valor de su cartera de activos -en 11.800 millones, hasta que actualice esta cifra en la presentación de sus cuentas anuales el próximo 27 de febrero-. Su filial, SFL, controla un portafolio de inmuebles valorado en 7.158 millones de euros, un 11,8% más que un año antes.

Para Colonial se estima un NAV (valor neto de los activos) por acción para el cierre de 2019 de 11,12 euros. De cumplir con las estimaciones del mercado, esto implica un aumento anual de su portafolio del 10,8%. La cuestión es que la acción de Colonial lleva meses cotizando con prima sobre lo que valen sus inmuebles. Los 13 euros actuales son, de hecho, el NAV por título que estiman los analistas para Colonial de cara al año 2021.

Las dos grandes socimis españolas reconocieron esta misma semana que no es momento de seguir comprando activos en España, ante el momento de madurez del mercado inmobiliario español. En este sentido, Alberto Alcober, director financiero de Colonial, afirmó que, en cambio, su "foco" sigue estando en la ciudad de París. "Estamos buscando nuestro espacio, algo que no es fácil considerando la competencia que existe. Nuestro crecimiento pasa en gran parte por seguir incrementando nuestra cartera de activos" allí. La capital francesa está considerada el primer mercado de oficinas de la eurozona, gracias a la calidad de sus activos, su liquidez y el crecimiento de rentas. A cierre de septiembre, éste era del 12% para Colonial, frente al 10% de Barcelona y el 4% de Madrid. No obstante, Alcober reconoce que será "un reto mantener la rentabilidad", ante la compresión de yields, que las llevó a caer hasta el 2,75% en París.