Tressis Cartera Eco30 espera de su segundo año un 8,5%

Una de las cosas más sencillas de entender cuando se asesora un fondo de inversión, pero muy difícil de digerir, es ver que la gente vende después de haber logrado un 20,3% de ganancia como nos ha ocurrido con Tressis Cartera Eco30 tras 2019. No hay mucho que explicar: es el mercado. Quien se marca un objetivo y lo consigue antes de tiempo es razonable que materialice su éxito.

Hace justo un año, cuando escribíamos la primera carta al partícipe del fondo, tras el durísimo cierre de 2018 con el que nos estrenábamos, el PER para el año en curso de la cartera era de 10,4 veces, con lo que generaba una expectativa de rentabilidad anualizada del 9,6% para una década. El resultado fue mucho mejor que las expectativas. El buen comportamiento del fondo ha llevado el valor liquidativo inicial de 100 euros a su máximo histórico de 114,57, el pasado 9 de enero. Desde entonces se ha producido una corrección hasta los 110,97 euros como consecuencia del primer bache de mercado que vamos a vivir en 2020, con el coronavirus -la crisis iraní solo puedo calificarla de tongo-. Las gripes víricas sí han servido en otras ocasiones como excusa o detonante de procesos correctivos. En el caso del SARS (2003) y Zika (2015) el S&P 500 corrigió un 12%.

En los precios actuales, Tressis Cartera Eco30 compra una cesta de valores internacionales de calidad, diversificada, a un PER 2020 de 11,88 veces, lo que genera una expectativa de revalorización anualizada a diez años del 8,5%. Este teórico objetivo es muy superior a la que ofrecen el S&P, del 5,3% -PER 18,85- y el Stoxx 600, del 6,7% -PER 14,96-.

Con estos multiplicadores de beneficio la cartera es indiscutible que se ha encarecido para quien compró en 2019. Como también es cierto que en un contexto de desaceleración de la economía mundial es cuestionable que los beneficios previstos se mantengan. Sin embargo, se puede producir una caída de las ganancias que encarezcan lo que se paga por ellas y que no desincentive comprar bolsa. La renta variable puede presentar peres exigentes, pero sigue sin estar tremendamente cara como sucede con la renta fija .

La última decisión relevante que ha tenido Tressis Cartera Eco30 en cuanto a la composición de su cartera es tratar de reducir algo la volatilidad de cara al actual semestre, para lo cual ha vendido American Airlines Group, 1&1 Drillisch, Tapestry y Norsk Hydro para comprar Sanofi, Hitachi, HeidelbergCement y Quanta Services. La aerolínea estadounidense, la firma de telecomunicaciones alemana, el fabricante de lujo de marcas como Coach y el de aluminio noruego se situarían entre la docena de títulos de cartera que más volatilidad han generado en los últimos cinco años. Por contra, las nuevas incorporaciones se colocarían entre la mitad de valores que menos descorrelación frente al mercado han ofrecido en el lustro entre los 30 de valores que hoy forman parte de Tressis Cartera Eco30. Como asesores del fondo nos sentimos orgullosos de invertir en un producto construido sobre lo que decimos que hay que hacer. Las ideas de calidad internacionales que recoge el Eco30 forman parte de toda esa selección de valores que desde elEconomista se trasladan a sus lectores para que tomen sus decisiones de inversión. Nuestro fondo no pensamos que sea ni el principal ni el único que hay que tener en cartera, pero sí uno más para diversificar las inversiones.

El premio Nobel de Economía, Robert Shiller, decía en una entrevista hace unas semanas sobre nuestro Eco30 que "invertir en una cartera como esta, basada en el valor, que cuenta con un tipo de estrategia específica, pero a su vez una diversificación mucho más amplia de lo que probablemente se alcanzaría si comprasen acciones individuales puede ser algo inteligente siempre y cuando las comisiones no sean demasiado altas". Para el particular, 1,35% de gestión y el 9% de éxito sobre la ganancia lograda.