Daniel Lacalle (Tressis): "Debemos rotar la inversión hacia la sostenibilidad"

Las soluciones a los desafíos climáticos -que entre el 2 y el 13 de diciembre se abordan en la Cumbre del Clima en Madrid- deben ser globales; no pueden venir de una batería de impuestos a los ciudadanos, señala Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis.

El caso de Alemania ya ha demostrado que esos impuestos duplican la factura eléctrica y contribuyen a poner aún más obstáculos a un crecimiento ya de por sí pobre, explica. El foco habría que ponerlo en China, la economía más contaminante del mundo, que prevé ampliar enormemente su capacidad instalada en carbón y que va a seguir apostando por las energías fósiles.

La clave, según Lacalle, está en rotar las carteras hacia la inversión socialmente responsable (ISR), que ofrece la oportunidad no solo de invertir en base a factores ASG (medioambientales, sociales y de buen gobierno) sino también de obtener mayores rentabilidades y de reducir la volatilidad. De acuerdo con los datos de Morningstar, los fondos responsables -aquellos que invierten con criterios ASG- le están aguantando el pulso al mercado, igualando su comportamiento en un año de subidas de doble dígito en las bolsas, algo que no ocurre con la media de los fondos, sostenibles o no.