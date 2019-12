Lagarde revisará la estrategia de política monetaria marcada en 2003

Víctor Blanco Moro Madrid

Christine Lagarde ha empezado su mandato como presidenta del Banco Central Europeo (BCE) con paso firme y decidido. La francesa compareció este lunes ante el Parlamento Europeo, por primera vez desde que asumió sus nuevas responsabilidades como líder de la política monetaria de la zona euro y ya en su discurso inicial quedó claro que su actitud al frente del organismo, ni mucho menos va a estar marcada por la pasividad, ya que destacó que "la revisión de la estrategia de política monetaria del BCE empezará en el futuro cercano".

Hay que recordar, como también hizo la presidenta del organismo, que la estrategia en la que se basa el BCE actualmente se marcó en 2003, y que las nuevas dinámicas económicas y de los mercados exigen una revisión en este momento. "Muchas cosas han cambiado en los últimos 16 años", destacó Lagarde, señalando que "han surgido nuevos retos, como la demografía, la tecnología disruptiva y el cambio climático".

Mario Draghi, quien ha tenido las riendas del BCE desde 2011 hasta finales de este año, ya abrió la puerta a esta cuestión y puso el primer ladrillo en este sentido en el último año de su mandato, al destacar, el pasado mes de julio, que, de cara a alcanzar el objetivo de inflación del BCE, que se define como "una inflación en el entorno, o ligeramente por debajo, del 2%", el Consejo de Gobierno introducía su compromiso con la idea de "simetría", en este sentido, lo que permitiría que, en la era de la inflación baja, el organismo pudiese mantener estímulos incluso si la inflación superaba el 2%, con la intención de tener más capacidad para apuntalar la inflación en niveles más elevados, y no verse casi obligado a retirar estímulos cuando la inflación superase el 2%.

Con todo, Lagarde parece estar convencida de que el BCE debe renovarse y este lunes explicó a los europarlamentarios que "estas revisiones son relativamente comunes para los bancos centrales, aunque su alcance sean distintos. La Reserva Federal está llevando a cabo esta revisión, y el Banco de Canadá la hace una vez cada 5 años", destacó.

Clima e igualdad de género

En la comparecencia de Lagarde, una de las cuestiones en las que más se centraron los legisladores europeos que lanzaron sus preguntas fue la del cambio climático, y el rol que puede asumir el Banco Central Europeo en la lucha para tratar de reducir ese problema. "Estoy convencida de que la lucha contra el cambio climática tiene que ser una parte central de nuestras políticas". También, quizá tratando de hacer ver al Parlamento Europeo que ella tiene las manos atadas, por el propio mandato que recibe el BCE por parte de los reguladores, Lagarde dejó claro que "el mandato del BCE no tiene que ver con el cambio climático, sino que es la estabilidad de precios"; sin embargo, dejó claro que en la revisión estratégica que va a acometer el BCE, la crisis climática tendrá un hueco. "El cambio climático será un elemento clave de cara a analizar qué decisiones toma el BCE", señaló. Lagarde también defendió el trabajo que se ha hecho en este sentido durante el mandato de su predecesor: "Con el programa de compras se ha adquirido una gran cantidad de bonos verdes", anotó.

La cuestión de la igualdad de género también tuvo un hueco en la comparecencia de Lagarde, y dejó claro que no va "a parar en los esfuerzos en este sentido. El BCE tiene 25 consejeros, de los cuales 24 son hombres. Les tengo mucho afecto, pero no es una representación justa de la sociedad". En este sentido aprovechó para dejar un balón en el tejado del Parlamento Europeo: "Todos los presidentes de los bancos centrales nacionales son hombres, y eso no depende de mí, sino de ustedes. Les puedo dar nombres, si quieren, que podrían encajar", zanjó.