Buy & Hold: "España ya paga más interés que Portugal y puede que acabe pagando más que Grecia"

Víctor Blanco Moro Madrid

Rafael Valera, CEO de Buy & Hold, repasa cómo se han comportado sus carteras de renta fija en los últimos meses, y ofrece sus perspectivas para la deuda española, en la que mantiene posiciones cortas en sus fondos, de cara al año que viene.

Desde septiembre, los fondos de renta fija están cayendo por las ventas que se están produciendo en estos activos. ¿Cómo se están comportando vuestros fondos en estos últimos meses?

Muy bien. Nuestros fondos de renta fija están en máximos de rentabilidad en el año. La Sicav está en el 11%, y el fondo estamos casi en el 10%. Para nosotros es positivo que caigan los bonos de gubernamentales, porque estamos cortos. Tenemos un 16% de cortos en gubernamentales.

¿Seguís cortos en el bono alemán?

No, Los hemos cambiado por los españoles. Tenemos ahora todos los cortos en los títulos españoles. Cuando se puso España al 0,11%, lo movimos todo a España, y cuando se dieron el abrazo [Sánchez e Iglesias] lo incrementamos. Somos un país con mucha más deuda que Alemania y la prima entre España y Alemania está en mínimos históricos.

¿Qué perspectivas tiene para la deuda española de cara al año que viene?

Dependemos del BCE, de cuanto compren, pero la deuda española no la tenemos los españoles, la tienen nuestros colegas europeos. Y si pierden la confianza en nosotros porque se aprobaran unos presupuestos poco ortodoxos, o se hicieran políticas económicas no dirigidas a la reducción de deuda o del déficit, en ese caso veremos pérdida de confianza en el gobierno español. Y si ya hoy pagamos más intereses que Portugal, puede que terminemos pagando más que Grecia, que tampoco es mucho, que está pagando 1,36%. Portugal paga 0,41% y nosotros 0,44%. Si hacemos las cosas mal, no estaremos tan lejos de Grecia.

Si no recortamos gastos, no creo que este país aguante muchos más impuestos. Si suben los impuestos y recaudas menos. Menudo invento. Hay que ser delicado y España tiene muchos problemas.

¿Habéis hecho algún cambio significativo en las carteras recientemente?

Hemos incrementado el peso en subordinados hasta el 28%, desde niveles de 20%, aproximadamente. Hemos comprado un primario de la empresa más grande de hoteles en Portugal. Donde más peso tenemos ahora es en Ibercaja, y Cajamar.